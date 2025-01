Oppositie kritisch voor nieuw hemelwater- en droogteplan: “Kunnen we niet meer ontharden?”

Oppositiepartij Focus8720 stelt zich enkele vragen bij het nieuwe hemelwater- en droogteplan van de gemeente Dentergem.

Het plan neemt maatregelen op maat van de gemeente, in de hoop ook in de toekomst gewapend te zijn tegen onder andere overstromingen en dergelijke. “We merken dat de riolerings- en zuiveringsgraad sterk onder het Vlaams gemiddelde zit”, zegt raadslid Joke Vandemaele. “Bij de rioleringsgraad gaat het om 81 % in vergelijking met 91 % op Vlaams niveau. Wat de zuiveringsgraad betreft gaat het zelfs maar om 62,9 % in vergelijking met 86 %. Staat Dentergem daar voor een uitdaging en zijn er alternatieven die we kunnen gebruiken? Ik vind maar beperkte maatregelen terug.”

De gemeente zegt dat er intussen inhaalbewegingen gebeurd zijn. De oppositie heeft tegen de volgende gemeenteraad actuelere cijfers opgevraagd.

Onthardingsprojecten

“Verder zien we dat er onder de noemer ‘Groenblauwe parels’ onder andere onthardingsprojecten uitgewerkt worden”, vervolgt Joke. “Als ik kijk bij de doelstellingen voor de komende legislatuur, dan zie ik enkel ingrepen terug op onze lokale begraafplaatsen. Ik merk toch dat die weinig verhard zijn en dat daar voor de gemeente maar beperkte kansen zijn, tenzij je de parkeergelegenheid aan het kerkhof in Markegem onder handen neemt. Zien we als gemeente geen andere kansen, op plekken waar we ambitieuzer kunnen zijn?”

“Bij ontharden kan je met een minimale kost het maximale laten opbrengen. Denk maar aan de verharde parkings aan het JOC of Leieheem. Is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk een aanmoedigingspremie om te ontharden in het leven te roepen? Tot slot merken we dat landbouwers maximaal gestimuleerd kunnen worden om hemelwater te gebruiken. Moeten we ook dat niet meer aanmoedigen?”