Oppositie kritisch voor aangepast meerjarenplan in Izegem: “Waar is de ambitie?”

Dat Izegem moet snoeien in zijn investeringen en onder andere de bouw van de nieuwe Cultuurfabriek uitstelt, roept vragen op bij verschillende oppositiepartijen. Zij zijn erg kritisch voor het aangepast meerjarenplan dat op de gemeenteraad voorlag. “Droomfabrieken en luchtkastelen, maar geen concrete plannen”, klinkt het.

Dat er deze legislatuur geen Cultuurfabriek meer op de site Baertshof komt, vindt Vooruit “een groot risico, omdat er geen zekerheid is dat een volgend bestuur die plannen zal uitvoeren”, meent raadslid Eva Bossuyt. “Het is ook niet zeker dat de gehoopte cofinanciering vanuit Vlaanderen er zal komen.” Over een aantal investeringen zijn de Izegemse Vooruit-leden wel tevreden, zoals de premie voor verenigingen en extra ledverlichting. “Al hadden deze investeringen al moeten uitgevoerd zijn of in de pijplijn moeten zitten”, klinkt het.

“Dit ‘bijschakelen’ is typerend voor dit bestuur. De realisatie van een ‘brugpark’ is eigenlijk ook een bijschakelen, omdat de brug dringend aan herstelling toe. Veel van de investeringen komen nu in 2025 te liggen, zoals de aanpak van de dorpskern in Emelgem. De reden is volgens ons slechte planning, maar ook personeelstekort speelt mee.”

“Waar is de ambitie, durf en goesting? Het zwembad: geen visie en geen plan. Zaal ISO: nog geen aannemer. Cultuurfabriek uitgesteld. Veel investeringen zijn verplaatst naar 2025. Er werd veel beloofd en voorgesteld, maar er zal uiteindelijk weinig concreets gebeuren. Wij willen geen luchtkastelen. We willen een plan voor de centrumbrug, de cultuurfabriek, de ISO, het zwembad… We missen duidelijke toekomstplannen. In de plaats daarvan moet het stadsbestuur telkens bijschakelen.”.

Ook STiP keurt het plan niet goed en hekelt het verschuiven van projecten. “Zoals de Melkmarkt, Kortrijkstraat en dorpskern van Emelgem. De lintjes zal het volgend bestuur mogen doorknippen”, meent Kurt Grymonprez.

Droomfabriek

“Wat in 2019 prioriteiten waren, blijken dat nu al lang niet meer te zijn. Verder zal de nieuwe verkeerscirculatie na het project Brugpark tot heel wat chaos leiden. Ook spijtig dat er geen geld meer is voor loopevenement Urban Move de komende twee jaar, net als dat er minder geld naar de Pekkerspot en voedselbank De Stamper gaan. Om over de ‘droomfabriek’ die de Cultuurfabriek blijkt te zijn nog maar te zwijgen. Alles moest voor dit miljoenenproject wijken en nu is het ook geschrapt. Nog nooit werd zo veel beloofd aan de burgers en zo weinig gerealiseerd.”

Groen ziet positieve punten, zoals uitbreiding van de werking van stadsmuseum Eperon d’ Or en meer groen met postzegelbosjes. “De rekening klopt, maar tegen welke prijs”, meent Balder Clarys. “Zijn de energiecrisis, corona en oorlog genoeg om je als bestuur achter te verstoppen? De veertig procent meerkosten voor de Cultuurfabriek kan je voor de helft toewijzen aan gestegen prijzen, de andere 20 procent rij je in een ondergefinancierde stad niet meer dicht.”

“Een subsidieformule waarbij we ons voor dertig jaar vastketenen aan een privépartner stelt ons ook niet gerust. Zijn er geen andere oplossingen? Moet de bib bijvoorbeeld wel in een nieuw gebouw en moet de muziekschool wel zo groot? We vinden ook nergens een plan van aanpak voor het verouderd zwembad. Ik heb het gevoel dat we met een kluitje in het riet worden gestuurd.”

Vlaams Belang neemt het gebrek aan een nieuwbouw voor het jeugdhuis op de korrel, net als het ontbreken van plannen voor het zwembad en een gebrek aan visie bij het hogere kostenplaatje voor de nieuwe evenementenhal.

(VD/foto FM)