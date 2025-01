Oppositie blij met groen licht voor livestream gemeenteraad, maar onvrede over andere aanpassing: “Ongezien en schadelijk voor de kwaliteit van het debat”

De gemeenteraad van Waregem zal binnenkort te volgen zijn via livestream. De oppositie was hiervoor al jarenlang vragende partij. “Het gezond verstand heeft uiteindelijk gezegevierd”, zegt raadslid Johan Vanhove (Team Waregem). “Maar het blijft jammer dat CD&V lange tijd verzet heeft geboden tegen deze logische stap.”

Op technisch gebied moet alles nog geregeld worden, maar de goedkeuring is er alvast: na jaren strijd vanuit de oppositie heeft de gemeenteraad van Waregem een aanpassing aan hun huishoudelijk reglement goedgekeurd dat het livestreamen van de raad in de toekomst mogelijk moet maken. Oppositielid Michiel Vandewalle (N-VA) en An Vanheusden van de CD&V-meerderheid dienden hiervoor samen een amendement in dat unaniem goedgekeurd werd.

Ook oppositiepartij Team Waregem reageert tevreden. “In ons verkiezingsprogramma hebben we expliciet gepleit voor het livestreamen van de gemeenteraad,” zegt Maxim Laporte, fractieleider van Team Waregem. “Dit biedt alle Waregemnaars de kans om de debatten rechtstreeks te volgen, zelfs als ze niet fysiek aanwezig kunnen zijn. We hopen dat dit initiatief meer mensen aanmoedigt om betrokken te blijven bij het lokale beleid.”

Tegelijk met de goedkeuring voor het livestreamen, werd echter nog een andere aanpassing aan het reglement goedgekeurd die de oppositie dan weer ten zeerste tegen de borst stootte. Tijdens het luik van de gemeenteraad waarin de vooraf ingediende vragen behandeld worden, zullen enkel nog de vraagsteller en de bevoegde schepen of de burgemeester aan het woord mogen komen. Andere gemeenteraadsleden mogen niet langer tussenkomen.

Discussie over bijvragen

Dat bleek pas toen later op de gemeenteraad Marij Vanlauwe (Groen) wou tussenkomen bij een vraag die Glenn De Waele (N-VA) stelde. Burgemeester Kristof Chanterie (CD&V) wou dit niet toestaan en verwees naar het net goedgekeurde nieuwe reglement.

Pas na veel commotie en een ingediende ‘ordemotie’, kreeg oppositieleider Michiel Vandewalle (N-VA) het woord om zijn ongenoegen uit te spreken. “Ik ben ook voorstander van een kwaliteitsvol debat zonder verregaande uitweidingen, maar we zijn het fundamenteel oneens met het recept hiervoor van burgemeester Chanterie.”

“We moeten inderdaad bij het thema van de vraag blijven en daar moet de voorzitter over waken. Dit is het kind met het badwater weggooien. Er komen ook vaak waardevolle dingen uit de bijvragen die nu niet langer zouden mogen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we onze bijvragen dan nog eens apart moeten indienen om er dan de maand nadien op terug te komen. Dat is ook geen kwaliteitsvol debat.”

Ook bij Team Waregem is de onvrede groot. “We worden de mond gesnoerd”, klinkt het. “Dit is ongezien en schadelijk voor de kwaliteit van het debat.”

Burgemeester Kristof Chanterie nuanceert dit echter. “Deze regel is net niet ongezien. We hebben ons geïnformeerd bij andere steden en gemeenten en in de grote meerderheid geldt dezelfde regel. We stellen ons enkel in lijn met wat anderen al veel langer doen.”

“Ik begrijp dat de oppositie dit kan zien als een beperking van hun spreekrecht, maar waarom zou dit bij ons ruimer moeten zijn dan elders? In het verleden werd hiervan misbruik gemaakt om met bijvragen uit te weiden over totaal andere zaken. Zeker met het oog op de livestreaming willen we voor de burger dat zowel de extra vragen als de antwoorden voorbereid en kwalitatief zijn.”