Opnieuw grote rioleringswerken in Jonkershove

Binnenkort gaan opnieuw grote wegenwerken in Jonkershove van start. De Steenbeekstraat, Merkemstraat, Kapellestraat en Toekomststraat krijgen nieuwe rioleringen, maar de aanbesteding viel een stuk hoger uit dan de raming. Om te voorkomen dat op korte termijn de Steenbeekstraat opnieuw opengebroken moet worden gaat in de Steenbeekstraat de elektriciteitsleidingen onder de grond.

De inwoners van Jonkershove zijn nog aan het bekomen van de heraanleg van Merkemstraat en Jonkershovestraat met de Mgr. Schottestraat en Steenbeekstraat eind vorig jaar, maar binnenkort hebben ze opnieuw veel hinder door nieuwe wegenwerken. Aquafin en Fluvius gaan immers van start met de heraanleg van een deel van de Steenbeekstraat, Merkemstraat, Kapellestraat en Toekomststraat naar aanleiding van rioleringswerken.

Raming

Bij de aanbesteding bleek echter dat de kostprijs veel te laag ingeschat werd. “De aanbesteding had als resultaat is dat er een groter bedrag moet voorzien worden dan de raming”, legde schepen van Openbare Werken Erik Verbeure (CD&V) uit op de gemeenteraad van donderdag. “Omdat het om een meerkost van meer dan 20% gaat, hebben we opnieuw de goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Het om een heel groot werk dat een kleine 7 miljoen euro zal kosten. Fluvius en Aquafin nemen een groot deel voor hun rekening, maar ook de gemeentehouthulst investeert een respectabel bedrag. In de nieuwe raming is dat bedrag 591.201,31 euro.”

Elektriciteit ondergronds

Bovendien komen er nog bijkomende kosten bij voor het ondergronds brengen van de elektriciteitsleidingen. “Dat doen we omwille van de kansen voor het verhogen van de capaciteit van het elektriciteitsnet”, lichtte Erik Verbeure toe. “Het gaat om het stuk van de Steenbeekstraat tussen de Vinkeniersstraat en het einde van de bebouwde kom. Daarmee willen we anticiperen op een toename van het gebruik van het net, onder andere door zonnepanelen, laadpunten en warmtepompen. Zo willen we vermijden dat we over x-aantal jaren de straat opnieuw moeten openbreken. De kostprijs voor de gemeente hiervoor bedraagt 87.151 euro.” (TOGH)