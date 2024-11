Openbaar domein inpalmen in Ruiselede wordt duurder

De agenda van de gemeenteraad van 21 november bestond opnieuw uit een hele reeks subsidies, reglementen, premies en toelagen die Wingene en Ruiselede tegen de fusiedatum van 1 januari beter met elkaar moeten afstemmen. Eén zaak is zeker: een firma of particulier die tijdelijk een stuk openbaar domein wil inpalmen, zal vanaf volgend jaar een stuk meer mogen betalen.

Wie tijdelijk openbaar domein inpalmt – wegens bouwwerken bijvoorbeeld – moest daar in Ruiselede beduidend minder voor betalen dan in Wingene. Dat verandert vanaf 1 januari. De belasting van 2,50 euro per dag verandert in 0,50 euro per vierkante meter. Het principe om pas vanaf de zesde dag te factureren blijft wel behouden, om vooral de grotere, langdurige werken te viseren. Die vragen van het gemeentebestuur immers heel wat extra inspanningen, inzake communicatie, inplannen van omleidingen, advies van de politie… Tot voor kort moest een aannemer die een rijbaan afsluit geen extra vergoeding betalen. Vanaf 2025 wordt een forfait van 100 euro per dag aangerekend, ditmaal geldig vanaf dag één.

Duurder

Bij overtredingen werd normaal – bovenop de belasting – een administratieve boete van amper 25 euro aangerekend. Binnen anderhalve maand wordt die belasting voortaan vermeerderd met alle kosten die de gemeente Ruiselede moet maken voor werkuren en inzet van materiaal, soms met een forfaitaire retributie daar bovenop. “Openbaar domein inpalmen wordt dus duurder”, concludeerde ook burgemeester Greet De Roo. “Hopelijk zal deze maatregel aanzetten, om minder lang voor hinder te zorgen.”

Brandstraat

Oppositieraadslid Marnix Van Daele (Respect) informeerde opnieuw naar de stand van zaken in verband met de werken in het centrum van Doomkerke. Schepen voor openbare werken, Marc De Muynck (RKD), stelde dat de aannemer goed is opgeschoten in de richting van bakkerij Bart en Mieke. “Begin december worden de boordstenen en goten tot aan de bakker aangelegd”, aldus De Muynck. “Mits redelijk weer zou de eerste laag asfalt er tegen de kerstvakantie moeten liggen.”

Van Daele herhaalde dat vanuit de Wingensesteenweg naar het begin van de Brandstraat toe nog steeds het foutieve verkeersteken C3 (verboden toegang) blijft staan, hoewel dat al geruime tijd niet meer klopt. Dat maakt onder meer dat sommige pakjesdiensten weigeren daar pakjes af te leveren en sowieso met een afhaaldienst werken. Burgemeester De Roo gaf de fout toe, maar stipuleerde dat reeds herhaaldelijk is gevraagd om dat teken weg te halen. Tenslotte verwonderde Van Daele zich erover, dat de Bruggesteenweg nu wél zone 50 is geworden. “Toen het fietspad vroeger veel onveiliger was, kon dat blijkbaar niet”, liet hij even weten.