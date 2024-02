“Oostendenaars willen de problemen opgelost zien”: Stad verwacht vijf miljoen euro aan inkomsten uit boetes

Op de gemeenteraad van vorige week was er een discussie over de boetes. Uit de meerjarenplanning blijkt dat de stad dit en volgend jaar rekent op telkens vijf miljoen euro inkomsten uit boetes. De achterstand in de parkeerboetes blijkt wel weggewerkt.

In 2021 had Oostende 2,1 miljoen euro aan inkomsten uit boetes. Voor 2023 verwachten ze 3,5 miljoen euro inkomsten en voor 2024 en 2025 telkens 5 miljoen euro. “Dat is een gigantisch bedrag. We merken dat het gedrag van de mensen verandert, maar het bedrag ontploft toch in de begroting”, zei John Crombez (Vooruit). Hij haalde voorbeelden aan van parkeerboetes die pas maanden later werden verstuurd: “Kan men dat als ontvanger nog wel betwisten?”

“Parkeerboetes die maanden later worden verstuurd, zijn verleden tijd” – Björn Anseeuw, mobiliteitsschepen

Korpschef Philip Caestecker duidde: “Verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed gaan nog steeds via een onmiddellijke inning. Ze maken zes procent uit van het totaal.” Nieuw zijn de GAS-overtredingen.” Vorig jaar waren er ook 10.130 of 12 procent parkeerovertredingen (GAS4) en 59.000 of 68 procent snelheidsovertredingen die we met de palen en camera’s vaststellen. Daarvan gaat de opbrengst naar de staat.” De opbrengst van de GAS5-overtredingen (12.333 of 14 procent van alle boetes), gaat naar de stad. De overtreders zijn voor meer dan de helft niet-Oostendenaars.” Waar de vijf miljoen euro verwachte inkomsten vandaan zullen komen, werd op de gemeenteraad niet duidelijk.

Handhaving

Wel is duidelijk dat de stad handhaaft. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): “Mensen willen dat we de problemen zoals snelheid, overlast, parkeren op plaatsen voor zorgverstrekkers… aanpakken. We stelden 4.000 inbreuken vast op weggegooide peuken. Geen enkele stad doet ons dat na.”

Schepen Maxim Donck (N-VA): “Gemeenschapswachten schrijven nauwelijks nog GAS-boetes en doen meer aan preventie. Onze gemeentelijke vaststellers gaven twee keer zoveel boetes voor hondenpoep en het aantal GAS-boetes aan de afvalstraten is gestegen van 65 naar 700. De Oostendenaar weet het wel. In 2021 was een derde van de betrapte peukengooiers Oostendenaar en nu is dat nog een vijfde.”

Groeipijnen eerste jaar

Er was ook kritiek op Mobil-O, het (stedelijke) parkeerbedrijf dat de retributie stuurt als een factuur. “Verschillende Oostendenaars kregen bonnen van maanden ver”, luidde de kritiek. Schepen Björn Anseeuw (N-VA): “Het eerste jaar waren er groeipijnen. Nu zijn ze weggewerkt. Wie deze week verkeerd parkeert, mag volgende week een brief in de bus verwachten.”