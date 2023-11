Onvrede binnen partij van burgemeester in Oudenburg: leden Open VLD onthouden zich bij stemming over kabinetspersoneel

Burgemeester Romina Vanhooren (Open VLD) zit met een probleem: bij een stemming over de aanwerving van kabinetspersoneel hebben leden van haar partij zich onthouden, waardoor het voorstel niet kon worden goedgekeurd. Oppositiepartij CD&V+ had scherpe kritiek op het voorstel geuit en ook haar goedkeuring geweigerd.

De gemeenteraad van 22 november komt in de annalen zeker als een merkwaardige zitting te staan. Punt 21 ging over een aanbeveling in het rapport van Audit Vlaanderen over de aanwerving van kabinetspersoneel. Daarin staat: het lokaal bestuur Oudenburg stelt kabinetsmedewerkers conform de geldende wetgeving aan. Maar er is in de zogeheten rechtspositieregeling geen regeling voor kabinetspersoneel opgenomen. Daarom moet eerst de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel worden aangepast.

Gezien het specifieke doel van kabinetspersoneel – de ondersteuning van de burgemeester of schepenen – wordt een vereenvoudigde aanstellingsprocedure voorgesteld: een aanstelling door het college van burgemeester en schepenen na een gesprek met en op voorstel van respectievelijk de burgemeester of de betrokken schepen. Bovendien mag de duur van de arbeidsovereenkomst de einddatum van de lopende legislatuur niet overschrijden.

Geen opmerkingen

“De regeling inzake het kabinetspersoneel vergt een aanpassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. Het voorstel werd voorgelegd en besproken in de schoot van het bijzonder onderhandelingscomité annex hoog overlegcomité op 23 oktober 2023. De ontwerptekst werd voorgelegd. Er werden geen opmerkingen gemaakt. De vakorganisaties tekenden het protocol voor akkoord”, vatte burgemeester Romina Vanhooren (Open VLD) samen.

Daarmee was oppositiepartij CD&V+ het niet eens. Fractieleider Peter Velle: “Als motivering voor dit punt laat men uitschijnen dat de audit zou aansturen op de aanwerving van kabinetspersoneel.Dat heeft de meerderheid verkeerd voor. Wat Audit Vlaanderen wou zeggen, is dat de aanwerving van kabinetspersoneel volgens bepaalde regels moet gebeuren. Verder is het bijzonder merkwaardig dat dit college, voorafgaand aan de verplichte bespreking van de aanbevelingen uit de audit – waarop we vandaag nog altijd vruchteloos wachten – een element daaruit naar voren schuift om als beslissing door de gemeenteraad te laten nemen.”

“Door de onthouding werd een voorstel van de meerderheid niet goedgekeurd”

“Deze meerderheid slaagde er al in om de personeelsploeg aan te dikken met heel wat contractueel personeel”, aldus nog Velle. “In de meerjarenplanning was vooropgesteld in 2022 de personeelsploeg vorm te geven met in totaal 158 voltijdse equivalenten. In realiteit zien we dat de teller vandaag al op 173 voltijdse personeelsleden staat. Dat zijn er maar liefst 15 meer dan voorzien.”

“Wij stellen ons ook de vraag of er, in tijden van schaarse financiële middelen en een stevig en deskundig stadsapparaat dat de voorbije jaren al flink uitgebreid werd, echt nog nood is aan extra ideologische en partijpolitieke zielsverwanten voor de ondersteuning van burgemeester en schepenen en hun agenda, politieke communicatie, sociale media en public relations, op minder dan een jaar voor de verkiezingen. Wij kunnen dus dit punt in eer en geweten niet goedkeuren.”

Dat de oppositie zou dwarsliggen, was begrijpelijk. Maar tot grote verbazing van onder meer meerderheidspartij Vooruit werd het voorstel verdaagd, doordat enkele leden van meerderheidspartij Open VLD zich onthielden. “Dit vinden we niet kunnen, zeker niet van de gemeenteraadsvoorzitter, die te allen tijde neutraal moet zijn”, aldus schepen Gino Dumon (Vooruit).

Pas burgemeester

Hoe moet het nu verder met Open VLD? Het zit duidelijk niet goed binnen de partij, die pas vijf jaar geleden het bestuur in handen kon nemen. Romina Vanhooren legde nog maar enkele weken geleden de eed als burgemeester af, in opvolging van partijgenoot Anthony Dumarey, die begin oktober was opgestapt na vermoedens van belangenvermenging tussen zijn mandaat en zijn vastgoedkantoor.