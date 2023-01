Ontdek hier de plannen van het stadsbestuur van Brugge voor 2023

Mieke Hoste (schepen van Toerisme): “Databank, wandelapp en sectorportaal”

• In het begin van het jaar ontvangen alle erkende toeristische logies een uitnodiging om hun gegevens in de nieuwe toerismedatabank te updaten. “Deze databank is de unieke bron waarin we gegevens verzamelen, bewerken en vertalen alvorens ze te ontsluiten naar onze diverse toepassingen, zoals onze websites. Die worden in 2023 in een nieuw jasje gestopt, afgestemd op de verwachtingen van de gebruikers en uitgebreid naar zes talen.”

• Er komt een meertalige wandelapp. “Een doorslag van de wandelgids die we in 2022 lanceerden, aangevuld met foto’s, video, 360°-beelden en augmented reality. Op die manier willen we de niet-publiek toegankelijke plekken in de stad toch naar de doelgroepen ontsluiten waar we actief op werken.”

• Er komt een sectorportaal, waar alle partners van de stad toegang tot krijgen. Doel is om vanaf één plaats de sector te informeren en ondersteunen. “Daarin houden we de toeristische sector op de hoogte van beleidsbeslissingen, hindergevoelige evenementen, zal men een druktekalender kunnen raadplegen om de eigen inzet van mensen en middelen te optimaliseren, kan info- en promotiemateriaal worden aangevraagd, krijgt men toegang tot de toerisme- en fotodatabank en relevante regelgeving, enzovoort.”