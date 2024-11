Nog altijd vandalisme en druggebruik in de sporthal: “Verhoogde pakkans op wangedrag met camera’s”

Aan het einde van de gemeenteraad op 12 november volgden er dankwoorden van zowel Jessy Salenbien, Tom Pollentier als Tine Maertens. Deze laatste sloot af met de vraag aan het bestuur om nog meer toe te zien op het aanhoudend vandalisme in de sporthal en het drugsprobleem.

“De plannen voor de nieuwe sporthal voorzagen geen verbinding tussen de hallen, wat ik een blunder vond”, zei ze. “Er ontbreekt toezicht, wat de veiligheid van kinderen na schooltijd in gevaar brengt. Als tennislerares zie ik dagelijks pestgedrag, bedreigingen en druggebruik. De huidige preventie is onvoldoende. Het bestuur moet snel ingrijpen.”

Schepen van Sport Jan Lievens reageerde dat recent slechts één ernstig geval van vandalisme werd gemeld: het intrappen van een deur in sporthal 2. “Dankzij de nieuwe camera’s konden we de dader identificeren en die zal opdraaien voor de schade. Ik ga onderzoeken of de invoering van een badgesysteem mogelijk is, zowel financieel als praktisch, en wat de sportclubs hiervan vinden. Een permanente zaalverantwoordelijke is echter niet haalbaar.” Lievens benadrukte ook de noodzaak van sociale controle: “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Als tennisleraars of terreinverantwoordelijken wangedrag zien, mogen zij de jongeren aanspreken.” Tine Maertens reageert: “Ik heb herhaaldelijk de politie verwittigd bij wangedrag, jongeren aangesproken bij vandalisme en de schepen en sportfunctionaris op de hoogte gesteld. Maar de schepen blijft zijn kop in het zand steken en schuift de verantwoordelijkheid af. Van opvoeders en sportleraars verwachten dat zij tussenkomen bij drugsproblemen is onterecht. Van een schepen had ik meer daadkracht verwacht.”

Geen juist beeld

Guido Wauters, voorzitter van de sportraad en terreinverantwoordelijke voor de tennispleinen, uitte al tijdens de verkiezingsdebatten zijn bezorgdheid over het drugsprobleem en vandalisme. “Veel incidenten worden niet gemeld, waardoor het lijkt alsof er geen overlast is. Recent werd bijvoorbeeld een deur vernield en een betonblok omvergetrokken. Onvolledige rapportage, zoals het ontbreken van foto’s van drugsincidenten in de kleedkamers, geeft geen juist beeld. Ik pleit voor strengere maatregelen en beter toezicht, zoals zaalverantwoordelijken die de toegang controleren. Dit zou ook het onderhoud en de veiligheid ten goede komen.”