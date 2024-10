Nieuwe verkaveling in de Deken De Bolaan

De gemeenteraad van Poperinge kwam maandag voor de voorlaatste keer samen in de huidige samenstelling. De laatste gemeenteraad voor de installatievergadering op donderdag 5 december is op maandag 25 november.

Het voormalige dienstencentrum en de grond (1.754 m²), gelegen in de Deken De Bolaan, worden openbaar verkocht via het digitaal platform Biddit. Het gebouw moet gesloopt worden en op de gronden komt een nieuwe verkaveling. Het perceel is gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en/of wonen. Er werd reeds ontwerp van verkavelingsakte opgesteld voor de verkaveling in de Deken De Bolaan. Ondanks de onthouding van de fractie Bewust werd dit punt toch goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vroonhofsite

Pal in het centrum van Poperinge situeren zich twee (rest)percelen grond, de vroegere parking van de Rijksschool, die aansluiten aan de projectsite Vroonhof. Die percelen worden door de stad aangekocht om op te nemen in de Vroonhofsite. Dirk Hebben (Groen) vroeg of er al een stabiliteitsstudie is voorzien voor de werken aan het Vroonhof. “Gezien de hoge waterstand en de stabiliteitsproblemen met het gebouw van De Gilde, dat niet meer toegankelijk was door instortingsgevaar, lijkt me dat niet overbodig. En wat gebeurt er met die berg aarde aan de kant van het Rekhof? Is er al nagedacht over een circulatieplan? De twee toegangswegen aan het Vroonhof en Rekhof hebben allebei hun beperkingen qua bereikbaarheid door overlast door aanvoer van bouwmaterialen, betonmixers… Het Rekhof is een fietsstraat. Het is er éénrichting en de enige toegang voor twee scholen”, aldus Hebben.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordde dat de werf aan de kant van de Ieperstraat een privaat initiatief is. “En De Gilde is ook een private zaak, de stad heeft niets te maken met de problemen met die bouwput. Over die berg aarde heeft de stad ook geen zeggenschap, het betreft ook een private bouwwerf, en die berg vormt geen probleem voor de openbare veiligheid. Voor het opstellen van een circulatieplan is het te vroeg, daarvoor moet eerst de aannemer gekend zijn.”