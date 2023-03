Nieuwe verbindingsweg om zwaar verkeer uit dorpskern Westrozebeke te weren komt er niet

De door het Stadense gemeentebestuur eerder aangekondigde nieuwe verbindingsweg tussen de Sint-Elooistraat en de Poelkapellestraat in Westrozebeke komt er niet. De raad kiest er nu voor om de bestaande omleidingsweg die via de Pereboomstraat en de Foncieregoedstraat loopt aan te passen voor zwaar tweerichtingsverkeer.

“Oorspronkelijk zouden we een volledig nieuw weg voor de omleiding van het zwaar verkeer aanleggen waarbij een stuk van de Pereboomstraat verbreed zou worden en er een nieuw stuk weg zou aangelegd worden over akkers en over gronden van vleesverwerkend bedrijf Westvlees”, vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “De nieuwe weg zou aantakking maken op de Ommegang West. We hebben verschillende oproepen gedaan om een studiebureau te vinden maar dat is ons niet gelukt. Doordat het werk van dergelijk grote omvang is, hebben we geen studiebureau gevonden. Door het niet vinden van een studiebureau werd het werk altijd maar uitgesteld. Wij vinden het belangrijk om nog deze legislatuur een alternatief te hebben voor het zwaar doorgaand verkeer in Westrozebeke. Bovendien zou door de huidige crisis de aanleg van de nieuwe weg ook veel duurder uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Daarom kiezen we er nu voor om de bestaande omleidingsweg via de Pereboomstraat en de Foncieregoedstraat richting Poelkapellestraat te behouden. Op de omleidingsweg geldt nu eenrichtingsverkeer. We gaan er een weg van maken waar tweerichtingsverkeer kan. Het tracé zal overigens over de volledige lengte geen dubbele rijweg hebben. Op plaatsen waar er voldoende zichtbaarheid is zal er gewerkt worden met uitwijkstroken. Op andere plaatsen zal er dan weer een aangepast wegdek zijn waardoor verkeer elkaar kan kruisen”.

De raad keurde de voorwaarden voor het aanstellen van een studiebureau voor het aanpassen van de omleidingsweg goed. De aangepaste weg zou in 2024 klaar moeten zijn. De kosten worden op 900.000 euro geraamd, al kan dat volgens burgemeester Vanderjeugd ook tot 1 miljoen euro oplopen.