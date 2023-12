Nieuwe tribune voor De Stekke

OC De Stekke in Moorsele krijgt een nieuwe telescopische tribune. De aankoop is geraamd op 350.000 euro. “De huidige is stuk en geen enkele leverancier kan garanderen dat het herstel vlot en goed zal verlopen”, zegt schepen van Cultuur Lobke Maes (CD&V).

“De tribune dateert van het begin van OC De Stekke. Met de nieuwe telescopische tribune kunnen we de polyvalente gebruikers een volwaardige theaterzaal ter beschikking stellen.”

Wevelgem koopt voor de verplaatsingen van de medewerkers 26 elektrische dienstfietsen en daarnaast ook nog eens drie elektrische steps. Naast 20 fietsen gaat het ook om zes bakfietsen. De aankoop is geraamd op 102.850 euro en dat vindt fractieleider Filip Daem (N-VA) wel veel geld.

6.100 euro

“Ik lees dat de prijs voor een bakfiets is geraamd op 6.100 euro per stuk en vraag me af of dat wel verantwoord en absoluut noodzakelijk is”, reageert hij. “Ik vind dat een overdreven uitgave op kosten van de belastingbetaler. Wie gaat daarmee verplaatsingen doen. Die bakfietsen gaan nooit optimaal gebruikt worden en we doen het voorstel die aankoop te schrappen uit het bestek.”

“De prijs is inderdaad behoorlijk hoog”, geeft schepen Kevin Defieuw (CD&V) aan. “Voor alle duidelijkheid: die bakfietsen worden niet in één keer maar over een periode van twee jaar aangekocht. Bakfietsen zijn ideaal om materiaal te vervoeren, bijvoorbeeld door de groendienst in Moorsele, de medewerkers van de begraafplaatsen en GC Guldenberg of de technici van het OC. Bakfietsen zijn een goed vervoermiddel voor duurzame verplaatsingen, anders moet men de auto nemen.”

Gevaarlijke steps

Fractieleider Vicky Claeys (Vooruit) wees op het gevaar met de steps. “We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie”, liet ze horen. “Er is gebleken dat steps echt heel gevaarlijk zijn in het verkeer. Wordt de nodige bescherming voorzien en is de aankoop van e-steps wel nodig?”

“We beschikken nu over gewone steps en die worden vaak gebruikt voor heel kleine afstanden en dat zal met de elektrische niet anders zijn”, reageert schepen Defieuw.