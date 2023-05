Nieuwe theaterzaal zet Anzegem op culturele kaart, oppositie ziet “financiële strop”

In het nieuwe gemeentepunt op de Heirbaan 73 in Ingooigem (Anzegem) komt een gloednieuwe theaterzaal met plaats voor driehonderd cultuurliefhebbers. Hiermee zet Anzegem zich niet alleen op de kaart, het is in de eerste plaats een investering in het rijke lokale verenigingsleven, een volwaardig podium voor professionele gezelschappen en een zaal die voldoet aan de veiligheidsnomen anno 2023 waar het gemeentepersoneel met plezier zal werken. “Wij zijn zeer tevreden dat er werk gemaakt wordt van moderne culturele infrastructuur die voldoet aan alle eisen”, aldus de voorzitter van de Anzegemse cultuurraad Frank Furniere (67). De oppositie is minder enthousiast.

“Tijdens de laatste Algemene Vergadering gaf schepen van Cultuur Yannick Ducatteeuw (INZET) ons heel wat uitleg over de mogelijkheden van het nieuw gemeentepunt op vlak van opbergruimtes, het aantal zalen, enzovoort”, zegt Frank Furniere (67).

“Hij deed ook uit de doeken dat er bepaalde afwegingen gemaakt werden in functie van de kostprijs. Zo is er het voorbeeld van de theaterzaal in Halle waar er een mobiele, multifunctionele tribune is met bijhorende hoge kostprijs. De technische inrichting en de akoestiek zijn belangrijk zowel voor de spelers als voor het publiek en daar kan je heel ver in gaan. Momenteel hebben we plaats te kort om al de verengingen tijdens het theaterseizoen in de winter een podium te geven, dus die theaterzaal zal goed van pas komen.”

Gemeenteraad

Tijdens de jongste gemeenteraad, afgelopen dinsdag, werden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd van de technische en audiovisuele inrichting met een vaste tribune, een professioneel ophangsysteem voor audio en verlichting, extra ruimte voor decors en kleedkamers. Het audiovisueel theatertechnisch inrichten van de theaterzaal in het nieuw gemeentepunt heeft een kostenplaatje van 453.687 euro. Het mechanicagedeelte waaronder twee loopbruggen kost 391.426,91 euro, beide bedragen zijn inclusief 21 procent btw.

“Vanzelfsprekend hangt aan dergelijke zaal een redelijk prijskaartje vast, je kan immers geen omelet maken zonder eieren te breken”, stelt schepen van Financiën Louis Degroote (Samen één). “Toch proberen we ook hierin keuzes te maken die rekening houden met de budgetten en mogelijkheden van de gemeente. Zo werd er geopteerd voor een vaste tribune, die stukken goedkoper is dan een uitschuifbare tribune.”

“Ook werd de optie voor de projectie van films basic omschreven, zodat ook daarop kan worden bespaard. De gemeente zet wel volop in op moderne technieken, moderne verlichting en audio die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. De nieuwe theaterzaal moet op die manier een thuis kunnen bieden voor dans, muziek en toneel. In de nieuwe theaterzaal zal het ook voor het personeel van de gemeente veel gemakkelijker en veiliger werken zijn, er komen moderne mobiele trekken waaraan de lampen kunnen worden opgehangen en er komen loopbruggen om op een veilige manier de lampen te richten en af te stellen.”

De oppositie blijft echter haar been stijf houden wat betreft het volledige concept van de voormalige textielsite Escolys. “Onze tussenkomst op de gemeenteraad van 11 april heeft geen aarde aan de dijk gebracht”, aldus oppositieraadslid Eddy Recour (CD&V-Eendracht).

“Het schepencollege stelde drie nieuwe projecten voor in de oude fabriek Escolys voor een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro. Voor de ouderen onder ons een som van 44.648.455 Belgische frank. Het gaat over het plaatsen van keermuren (70.040 euro), het inrichten van een theaterzaal (453.687 + 391.426 + 261.965 of samen 1.107.078 euro) en een nieuwe relighting (231.205 euro).”

“De meerderheid (Samen één/Inzet en N-VA) heeft alles goedgekeurd en wij – zes oppositieraadsleden – zaten er bij voor spek en bonen. Het faillissement van onze geliefde gemeente is nabij en wij vragen ons af wie verantwoordelijk zal zijn voor deze financiële strop. Only in Anzegem kan men dergelijk klucht opvoeren zonder tegenstand. In de gemeenteraad hebben wij opnieuw stevig geprotesteerd tegen deze gigantische bestedingen van het belastinggeld van onze inwoners. Het gebouw werd indertijd aangekocht zonder bodem- en asbestattesten voor de ronde som van 7,5 miljoen euro.”

Lokale verenigingen

De gemeente loopt op dit moment achter op de omliggende gemeentes voor wat betreft aangeboden cultuurinfrastructuur. “In Avelgem en Waregem staan moderne theaterzalen en in Deerlijk heeft men ook het voornemen om tot de bouw van een nieuwe theaterzaal over te gaan”, repliceert schepen Degroote.

“Een investering in een moderne theaterzaal is dan ook hoognodig en is een investering in de toekomst, niet alleen de toekomst van cultuur in Anzegem, maar ook de toekomst van de lokale verenigingen. Een nieuwe theaterzaal zal bovendien voor enkele tientallen jaren dienst kunnen doen en is dus een investering op lange termijn die heel Anzegem kan dienen. Ik geloof heel hard in de noodzaak van deze theaterzaal waarbij het uitgangspunt blijft dat al deze investeringen worden gedaan op het tempo en naar de financiële mogelijkheden van Anzegem.”

Wat betreft de keermuren is het zo dat deze noodzakelijk zijn voor de goede opslag van losse materialen voor de technische dienst, zoals zand, aarde, schors… . Ik vind het bijzonder jammer dat de oppositie, verblind door onwrikbare haat tegenover dit project, ook de vlotte werking van de technische dienst wil hypothekeren. De relighting die werd goedgekeurd, is de relighting van de kantoren en de overdekte gang, de kostprijs hiervan bedraagt geen 200.000 euro, maar 92.000 euro. Bovendien werden hiervoor aanzienlijke subsidies bekomen.”