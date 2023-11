Nieuwe politieke partij ‘de O-mens’ opgericht

In Oostende werd ‘de O-mens’ opgericht als nieuwe politieke (groene) partij. “We nemen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Idealiter in een samenwerking, maar als het moet alleen”, zegt voorzitter Angelo Flederick.

Gemeenteraadslid Yves Miroir gaf deze zomer de voorzet met de werkgroep ‘de O-mens’, een afkorting van thema’s waarvoor de nieuwe partij zich wil inzetten: dierenwelzijn, erfgoed, Oosteroever-Opex, milieu, energie, natuur en solidariteit. Bij zijn partij lachten ze groen en hij werd er prompt uit de gemeenteraadsfractie gezet. Nadien kregen de plannen concreter vorm. “Leden en ex-leden van Groen hebben samen met ons een nieuwe politieke partij opgericht”, zegt voorzitter Angelo Flederick. “We konden het niet aanzien dat er geen groene partij meer zou zijn en sindsdien hebben zich al een tiental mensen gemeld die met ons meedenken.” En er is al stevig gewerkt want er zijn 507 programmapunten rond de grote thema’s en enkele opvallende keuzes. “We focussen ook op singles want 46 procent van de Oostendenaars is single”, zegt Angelo. “We willen verandering maar ook samenwerking en dialoog.” Flederick waarschuwt: “Mensen kwamen naar ons toe, maar we merken toch bij anderen een afkeer van de politiek. Er zijn veel twijfelaars.”

Verkiezingen

De partij zal enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Over de manier waarop dat moet gebeuren wil men begin 2024 zekerheid geven. “We zijn momenteel in gesprek met twee partijen en werken daar achter de schermen. Dat ze er nog niet mee uitpakten is dus een goede zaak. In een ideaal scenario kunnen we samenwerken en met anderen op een kartellijst onze prioriteiten uitwerken. We kunnen ook nog afzonderlijk opkomen.” Yves Miroir is realistisch: “Wij zijn een soort GroenLinks maar ik weet ook dat de komende gemeenteraadsverkiezingen sterk gepolariseerd zullen zijn. Het gaat tussen Tommelein en Crombez en als we apart opkomen dan dreigen we stemmen te verspillen.” Yves Miroir, weldra 42 jaar in de gemeenteraad, kent immers ook de Oostendse geschiedenis: enkel in 1994 slaagden scheur- en lokale lijsten (OBL-WOW-Demo) er in om 4 zetels te behalen.