Nieuwe locatie voor nieuwbouw basisschool in Geluveld

Met de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de formele instap in het DBFM-project voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Geluveld stonden nog enkele pittige punten op de agenda van de laatste gemeenteraad van de legislatuur in Zonnebeke.

DBFM, wat staat voor design, bouw, finance en maintain, is een investeringsprogramma voor scholen van de Vlaamse regering. Zonnebeke tekende zich hier voor in voor de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool in Geluveld. De ondertekening van deze overeenkomst betekent meteen het startschot van het traject richting een nieuwbouw. “De bouw zou starten in 2028 en zou de gemeente 65.000 euro per jaar kosten over een periode van dertig jaar. Dit komt na aftrek van subsidies neer op een kost van 1,8 miljoen euro ten laste van de gemeente”, aldus huidig schepen van Onderwijs en toekomstig burgemeester Koen Meersseman (#Team8980).

“Ik geef toe dat het wat tijd gekost heeft”, vervolgde Meersseman. “We hebben nog de kans om bij te sturen wat de locatie betreft. Tegen de zomer moet het plan definitief zijn. Onze huidige visie is om de lagere school te bouwen tussen de kerk en de huidige kleuterschool. Eerst werd gedacht aan de locatie waar nu het OC gevestigd is, maar daar stapten we ondertussen van af. Deze nieuwe locatie geeft ons tal van voordelen. Zo staan het kleuter en lager onderwijs dicht bij elkaar. We creëren zo ook een onderwijssitn dicht bij het openbaar vervoer en hebben we meer kans om groen te creëren. Tijdens de bouw moeten we ook geen containerklassen plaatsen voor de leerlingen, wat een financiële besparing is, en we kunnen eventueel de huidige site verkavelen, wat ook voordelig is voor de gemeente.”

Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak/Voor Zonnebeke) vond het jammer dat dit vijftien jaar geduurd heeft en dat de school maar bruikbaar zal zijn in 2030. Koen Descheemaeker (N-VA) deed een oproep naar de meerderheid om ook de oppositie positief te laten meedenken in dergelijke gevallen: “Iedere gemeenteraadslid wil immers het beste voor de gemeente.” Toekomstig burgemeester Koen Meersseman aanvaardde de uitgestoken hand.

Zand in de ogen

Bij de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan beschuldigde de oppositie de meerderheid ervan de kiezer zand in de ogen te hebben gestrooid. Volgens de oppositie werd veel beloofd, maar wordt er te veel doorgeschoven. Raadslid Descheemaeker haalde aan dat de financiële toestand niet gezond is en dat dit de werking beperkt. Op het einde van de gemeenteraad sprak burgemeester Ingrid Vandepitte (#Team8980) nog dankwoorden uit. “Mijn burgemeesterschap was kort, maar het was een enorme eer om jullie burgemeester te zijn en ik wens mijn opvolger Koen alle geluk toe.” Er waren woorden van dank voor afscheidnemend schepen Jan Vandoolaeghe en de raadsleden Franky Bryon, Franky Gryson en Philippe Rassalle. Ook gemeenteraadvoorzitter Nele Dejonghe werd bedankt en kreeg bloemen van oppositiepartij N-VA.