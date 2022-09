Nieuwe beweging TEAM 8660 wil positieve verandering brengen in politieke landschap van De Panne

Met TEAM 8660 wil een groep gelijkgestemde vrienden een nieuwe, frisse wind laten waaien door hun gemeente De Panne – Adinkerke. Deze nieuwe politieke beweging wil vooral dat het politieke reilen en zeilen voor iedereen toegankelijk wordt en dat burgerparticipatie daarbij centraal staat.

“We zijn al lang bezig met ons initiatief, en we zijn ook al lang klaar”, zegt Arne Debaeke (voormalig schepen bij DAS, die nu zetelt als onafhankelijk gemeenteraadslid). “We hebben doelbewust gewacht tot na de zomer om TEAM 8660 bekend te maken, maar ons hele team stond al lang te trappelen om onze werking voor te stellen. Met TEAM 8660 willen we komaf maken met alle oude politieke structuren en gewoontes, en we willen een streep trekken onder de polemiek en de politieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Hoe we dat gaan aanpakken? Ons team is in de eerste plaats heel divers en een bonte mix die alle klassen van onze bevolking weerspiegelt: er zitten zelfstandigen bij, ambtenaren, jonge mensen, gepensioneerden en eigenlijk hebben enkel Patrick Annys en ikzelf politieke ervaring. Het is onze bedoeling om zelf naar de mensen te trekken, onze antennes uit te steken om te horen waar ze van wakker liggen, of ze zelf ideeën hebben om onze gemeente mooier en beter te maken.”

“Burgerparticipatie dragen wij hoog in het vaandel! Door zelf de mensen aan te spreken bereiken we ook mensen die geen politieke ambities hebben of die nooit spontaan met hun ideeën naar buiten zouden komen. Maar onder meer via rondetafelgesprekken en buurtbevragingen willen we daar verandering in brengen, want burgerparticipatie vinden we ontzettend belangrijk. Dat is trouwens wat ons verbindt: alle Pannenaars en Adinkerkenaars centraal stellen, met een sociaal accent! We sluiten ons aan bij de visie van Vooruit als sociaal-democraten. Het is niet onze ambitie om vooral zoveel mogelijk stemmen te halen bij de volgende verkiezingen, maar we willen wel weten wat er leeft bij onze burgers en dat willen we overbrengen naar het lokale bestuur. Daarom willen we alle burgers laten meedenken over de lokale thema’s.”

Vijf thema’s

“Ons programma hebben we gebundeld in 5 thema’s”, zegt Nicky Masscheleyn. “Dat zijn Mobiliteit – Jeugd – Natuur – Evenementen – Bestuur. We gaan voor een fietsvriendelijker beleid in onze gemeente. Zo focussen we onder meer op goed onderhouden fietspaden, voldoende fietsenstallingen en een veilige fietsverbinding tussen Adinkerke en De Panne. Omdat niet iedereen zich per fiets kan verplaatsen zullen we ook investeren in meer parkeerplaatsen, een gratis parkeerbeleid voor inwoners en kiss-and-ridezones aan scholen. De jeugd is onze toekomst, en daarin moeten en zullen we meer investeren. We willen verandering brengen in de enorm hoge kansarmoede-index in De Panne, door ons onder meer in te zetten voor de doelstelling ‘Stop lege brooddozen’. In ons beleid moet de stem van de jeugd worden gehoord en er moeten meer activiteiten voor hen komen.”

“Natuur: Onze gemeente mag nog veel groener, met groene ruimtes waar bewoners kunnen socializen en waar kinderen veilig kunnen spelen. Er is ook een duidelijk bomenbeheerplan nodig zodat kappen niet langer de norm is. De Panne moet opnieuw een bruisende gemeente worden, met evenementen zoals vroeger Festival aan Zee en het Seaside Festival, die zowel onze eigen bewoners als mensen uit andere regio’s aantrekken. We zullen ook ons licht opsteken bij de burgers en verenigingen om in Adinkerke een geschikte ruimte te vinden waar we het culturele en verenigingsleven nieuw leven kunnen inblazen. Tot slot willen we een betere verhouding realiseren tussen het gemeentepersoneel en het bestuur, een beleid waarbij én bewoners én personeel centraal staan en waarbij het uitvoerende personeel inspraak krijgt. Er zijn extra handen nodig om de dienstverlening klantvriendelijker en toegankelijker te maken. TEAM 8660 staat met beide voeten op de grond en ambieert een realistisch beleid dat financieel haalbaar is en dat onze personeelsbezetting aankan.”