Nieuw stadsbestuur Tielt maakt plannen en bevoegdheden bekend: “Stadsrandbos, vernieuwd woonzorgcentrum, zwembad in de stad en city-app”

De nieuwe beleidsploeg van Cd&V-Lijst voor de Burger, Iedereen Telt en Vooruit heeft al een stukje van zijn huiswerk af. De bevoegdheden van de schepenen zijn verdeeld en nu maakt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze ook de grote krijtlijnen bekend van wat ze de volgende zes jaar willen aanpakken.

De drie partners werken al een aantal weken in de luwte aan een bestuursakkoord. “De grote lijnen liggen vast en de redactie van het akkoord loopt in een constructieve sfeer in het belang van de huidige en toekomstige burgers van Tielt en Meulebeke”, aldus de burgemeester .”Dit akkoord zal bij de start van de nieuwe bestuursperiode integraal aan de administratie en de burger gecommuniceerd worden en moet de basis vormen voor de opmaak van het meerjarenplan. In afwachting hiervan geven we graag al enkele hoofdlijnen mee.”

Zo maakt de nieuwe meerderheid prioritair werk van een zwembad in de stad, zonder in detail te gaan over welke locatie ze daarvoor op het oog heeft. Meulebeke wordt op sportvlak echter niet vergeten. “We breiden de sport- en recreatiefaciliteiten op domein Ter Borcht uit”, klinkt het. “We versterken verder het cultuuraanbod, verbeteren de jeugdvoorzieningen en ondersteunen nog beter het verenigingsleven en onze vrijwilligers. We ronden het stadsvernieuwingsproject Collegesite af met aandacht voor groen, wonen, ontspannen, ontmoeten en winkelen. Daarnaast ontwikkelen we al een even ambitieus stadsrandbos als groene long in het centrum.”

Woonzorgcentrum

De stad heeft het verder over wonen betaalbaar maken voor huurders en kopers en ze wil inzetten op nieuwe woonprojecten. Ook kinderopvang en publieke zorg voor ouderen zal blijvende aandacht krijgen. “We plannen de vernieuwing van woonzorgcentrum Deken Darras en de ouderenwoningen in Aarsele en dienstencentrum Ter Deeve in Meulebeke wordt opnieuw het kloppend hart voor jong en oud.”

Op verkeersvlak gaat de stad het verkeersleefbaarheidsplan evalueren en bijsturen waar nodig. Ook de Meulebeekse schoolomgevingen worden autoluw. Er komt een nieuwe brandweerkazerne in Tielt en er wordt meer geïnvesteerd in politie op straat en stadswachten. “We zorgen verder voor een nette stad met beter groenonderhoud en aandacht voor biodiversiteit. We investeren ook in ruimte voor lokale bedrijven, waaronder nieuwe KMO-units en de ontwikkeling of uitbreiding van bedrijventerreinen. We willen dit bereiken met inspraak en participatie en beloven duidelijk en op maat van elke doelgroep te communiceren. In dat opzicht werken we aan een nieuwe fusiewebsite en City-app om die te verbeteren.”

Bevoegdheden

De stad heeft ook de bevoegdheden van burgemeester en schepenen netjes verdeeld. Burgemeester Vannieuwenhuyze krijgt algemeen bestuur en coördinatie, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen, woonbeleid en het energieloket. Eerste schepen Pascale Baert ontfermt zich over Welzijnsvereniging Zorg Tielt en ouderenbeleid, burgerlijke stand en bevolking, communicatie, digitalisering en vereenvoudiging. Tweede schepen Birger De Coninck krijgt financiën, cultuur, bibliotheek, archief, flankerend onderwijsbeleid, gezondheid, wijkwerking en participatie en mondiaal beleid. Derde schepen Lieve Germonprez volgt alles op vlak van sport, personeelsbeleid en -vorming. Vierde schepen Vincent Byttebier wordt projectcoördinator voor de Collegesite, verkeer, mobiliteit en fietsbeleid, kunstonderwijs, vrijwilligerswerk, kerkfabrieken en juridische zaken. Grietje Goossens krijgt bedrijvigheid, detailhandel Collegesite, evenementen en feestelijkheden. Didier Van Nieuwenhuyse focust zich op natuur, groen, toerisme, bebloeming, begraafplaatsen, milieu en duurzaamheid en dierenwelzijN. Zevende schepen Peter Raedt krijgt openbare werken, patrimonium, nutsleidingen, water- en bermbeheer en erfgoed. Marie De Cloet wordt jeugdschepen, maar kijkt ook naar het Huis van het Kind en kinderopvang. Tot slot is Klaas Carrette voorzitter voor het Bijzonder Comité van de Sociale Diesnt, activering en tewerkstelling, integratie en gelijke kansen, IT, citymarketing en jumelages.