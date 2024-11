Nieuw schepencollege Ichtegem voorgesteld en bevoegdheden bekendgemaakt

Nadat al voor de verkiezingen was aangekondigd dat de huidige WIT-schepenen – ongeacht de uitslag – geen nieuw mandaat zouden opnemen was het al duidelijk dat in het Ichtegemse schepencollege enkele nieuwe gezichten zouden opduiken.

Tijdens een kort persmoment werd op 14 november het nieuwe college, dat aan de slag zal gaan vanaf 5 december, voorgesteld en werden de bevoegdheden bekendgemaakt.

Burgemeester Lieven Cobbaert (38) zal bevoegd zijn voor het algemeen beleid, veiligheid en noodplanning, personeel en organisatie, verkeer en mobiliteit, communicatie en informatie, land- en tuinbouw, het administratief archief, protocol en ceremonieën, burgerzaken, kerkbesturen en erediensten, jumelages, juridische zaken en volksgezondheid.

Eerste schepen wordt Dieter Debacker (53) die naast waarnemend burgemeester de posten financiën, financiële planning, onderwijs, lokale economie en ICT en digitalisering voor zijn rekening zal nemen.

Politiek nieuwkomer Hans De Gryse (51) wordt tweede schepen, bevoegd voor omgeving, woonbeleid, sport en toegankelijkheid.

Derde schepen Geert Vandaele (52) wordt bevoegd voor alles wat met het openbaar domein te maken heeft, en krijgt daarbij ook patrimoniumbeheer en bestrijding van schadelijke soorten onder zijn vleugels.

David Van Moerkercke (48), die al heel wat jaren meedraait als gemeenteraadslid, wordt als vierde schepen bevoegd voor Cultuurbeleid, klimaat en duurzaamheid, afvalbeleid en dierenwelzijn.

Tina Ledaine (48) tenslotte wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en als vijfde schepen bevoegd voor het sociaal huis, het Huis van het Kind, senioren- en welzijnsbeleid en bibliotheek.

In vergelijking met de vorige legislatuur zijn de bevoegdheden totaal anders gegroepeerd, maar gevraagd naar een reactie beaamt iedereen dat de huidige keuze veel logischer is. De schepenen lijken ook allemaal tevreden met de hun toegewezen bevoegdheden, en algemeen klinkt er vooral veel ‘goesting om er een lap op te geven’.