Nieuw huishoudelijk reglement zorgt voor discussie in Zonnebeke

De eerste gemeenteraad van het nieuw gemeentebestuur van Zonnebeke verliep vlot, al toonde de oppositie zich meteen kritisch voor het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Raadslid Luk Hoflack verweet de meerderheid een gebrek aan respect.

Een unicum was alvast dat de stemming van de vertegenwoordigers van de verschillende intercommunales en andere samenwerkingsverbanden unaniem en in één stemming gebeurde. Vroeger was dit een heel lange procedure. De eerste discussie kwam er bij het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad. “Jullie tonen geen respect voor de gewone gemeenteraadsleden. De bevoegdheden worden steeds minder, ondanks de belofte van een open en transparant bestuur”, stelde raadslid Luk Hoflack (Voor Zonnebeke). Hij werd daarin gesteund door Koen Descheemaeker (N-VA), die voorstelde dat de burgers ook vragen mochten komen stellen.

Commissies

Er werd besloten drie nieuwe commissies op te richten. Die zijn bedoeld om de besprekingen in de raadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de inspraak van de bevolking. “Het is een uitgelezen kans om over de partijgrenzen een beleid te kunnen uitwerken. Het is het proberen waard om op deze manier belangrijke toekomstige beslissingen vooraf te bespreken”, aldus burgemeester Koen Meersseman (#Team8980). “Het succes zal afhangen van de samenwerking en zal ook geëvalueerd worden of bijgestuurd kunnen worden in het bureau van de gemeenteraad. Het bureau zal jaarlijks de werking evalueren en bestaat uit de fractieleiders, de voorzitter, algemeen directeur en burgemeester.”

De volgende commissies worden opgericht: Bedrijfsvoering (interne zaken, personeel, financiën…), Mens (sociaal beleid, jeugd, sport, opvang…) en Leefomgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit, erfgoed…). Elke commissie wordt voorgezeten door een raadslid, gekozen door de commissieleden. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen fysiek of digitaal plaatsvinden.

Aankoop panden

De gemeenteraad keurde de aankoop goed van twee panden in de Osselstraat in Passendale. Beide panden grenzen aan de terreinen die nu al eigendom zijn van de gemeente. “Onverwacht doet zich nu de opportuniteit voor om twee oude woningen, waarvan één zelfs niet meer bewoond wordt , die grenzen aan het sportterrein dat we vorig jaar aanlegden aan te kopen”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte (#Team8980). “Dit is een strategische aankoop die ons de mogelijkheid biedt om een participatietraject voor de invulling van het sportpark op te starten.”

“Alle suggesties worden hierin meegenomen”, lichtte schepen van Sport Thijs D’Alleine verder toe. “Met het traject GRUP Sportpark kregen we onder meer al vragen voor een Finse piste en een outdoor fitnesspunt. Op die manier werken we, verspreid over de verschillende deelgemeenten, aan een volwaardig indoor en outdoor sportaanbod voor al onze inwoners.”

Koen Descheemaeker (N-VA) toonde zich kritisch: “Dit kost 430.000 euro en men weet eigenlijk nog niet wat ermee zal gebeuren. Een totaal gebrek aan visie. Een sporthalletje zal het zeker niet zijn, want dat mag niet.”

Gemeenteweg

Verder werd beslist een hoppinpunt aan te leggen in Beselare en een zijstraat van de Beselarestraat zal in de toekomst gemeenteweg worden. “De laatst gekende eigenaar van de weg is al lang geleden gestorven en de weg heeft al 30 jaar een publiek karakter. Ondertussen onderhoudt de gemeente de weg. De weg komt dus in aanmerking om een gemeenteweg te worden”, aldus eerste schepen Ingrid Vandepitte.

Raadslid Jan Desmet werd benoemd als vervanger bij tijdelijke afwezigheid van gemeenteraadsvoorzitter Annelies Vancoillie. Ten slotte legden Evy Deronne, Xena Goddeeris, Evelien D’Hellem en Philippe Rassalle voor #Team8980 de eed af als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.