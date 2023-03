Nieuw bos Langemark krijgt trage verbinding tussen woonwijken en sportzone

In het nieuw aan te planten bos tussen de Cayennestraat en de Boezingestraat komt een trage verbinding van de Papaver- en Flandriawijk naar de sportzone. Op de gemeenteraad werd alvast een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Bosgroep IJzer en Leie voor de aanleg van het bos.

Het bos op het perceel akkerland tussen de Boezingestraat en de Cayennestraat is weer een stapje dichterbij. Maandag keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goed met Bosgroep IJzer en Leie voor de realisatie van het bos. De Bosgroep verbindt zich er onder andere toe om de noodzakelijke vergunningen aan te vragen, een bebossingsplan en –kaart op te maken en de effectieve bosaanleg en terreinwerkzaamheden te organiseren en op te volgen.

Hooyaardstraat

Jan Halewyck (CD&V) vroeg zich af waarom dit niet samen wordt bekeken met de bebossing in de Hoyaardstraat. “Heel recent hebben we beslist om het laatste ontbrekende stukje erbij te nemen in de Hooyaardstraat”, antwoordde schepen Laurent Hoornaert (TOPE 8920). “Dat zal dan als een geheel bekeken worden. Je kan nog geen bebossingsplan maken van wat nog niet helemaal jouw eigendom is. Maar dat komt er ook aan.”

Wandellus

“We zouden graag voorstellen om van de gelegenheid gebruik te maken om daar een wandelpad door te trekken zodat er op deze manier een mooie verbinding kan komen tussen de Papaverwijk/Flandriawijk en zelfs Clevenwijk, en het sportcentrum”, kwam Dominique Vanpeteghem (CD&V) tussen. “In de wijken zijn al heel wat wandelpaadjes en eens bij het sportcentrum kan dan zelfs een mooie wandellus gecreëerd worden via de Donkerwegwaterbuffering naar de oude spoorweg.”

Trage verbinding

“We denken daar uiteraard aan. Daar wordt meegegeven met de bosgroep die het ontwerp maakt. Het is inderdaad de bedoeling dat er een trage verbinding komt tussen de Cayennestraat en de Boezingestraat”, antwoordde schepen Laurent Hoornaert. (TOGH)