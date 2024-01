‘Nieuw bloed voor N-VA-lijst’: Izegemse meerderheidspartij pakt nu al uit met vier nieuwkomers

N-VA Izegem, die nu al twee legislaturen de burgemeester in de rangen heeft, stapt in oktober ook met wat nieuwe namen naar de kiezer. En daar zitten toch wel wat namen bij die een belletje doen rinkelen. “We willen de lijst ook verjongen en vernieuwen”, zegt lijsttrekker Bert Maertens. “Want we willen deze stad ook mee blijven besturen.”

N-VA Izegem mag al twee beleidsperiodes de stad Izegem mee besturen, telkens met Bert Maertens als burgemeester. Hij blijft ook de kopman van de lijst waarmee N-VA op zondag 13 oktober naar de kiezer stapt. “Er zijn 29 plaatsen in te vullen en wij hebben een bestuur met een 30-tal mensen. Wij moesten ons dus geen zorgen maken om een gebrek aan manschappen, maar we willen wel verder blijven vernieuwen. En daarom ook dat we op zoek gingen naar nieuwe, sterke kandidaten.”

Twee keer Bosmolens

Die vier (eerste) nieuwkomers worden ook op de nieuwjaarsreceptie van de partij die vrijdagavond 26 januari in ’t Sok in Kachtem plaatsvindt voorgesteld. Het zijn ook stuk voor stuk bekende gezichten. Niels Desmet (31) kun je allicht kennen van Bosmolens Ommegang. Hij is de schoonzoon van Eddy Bral, voorzitter van Feestcomiteit Bosmolens. Met Kayleigh Bral woont hij sinds kort wettelijk samen in de Boomforeeststraat, maar hij blijft dus ook erg actief binnen het Feestcomititeit. Hij staat er onder meer in voor de sociale media en publiciteit, programmatie en planning. Beroepshalve is hij Service Advisor bij Mercedes Van Mossel-Vereenooghe Ieper. “Ik ben blij als (jonge) kracht mijn stem te kunnen laten horen om Izegem verder te laten groeien en ontplooien voor de komende generatie, burgers en ondernemers, zodat Izegem een echte Pekkersstad blijft!”

“Ik wil niet aan zijkant staan, maar onze stad verder helpen uitbouwen” (Karen Pollefeyt)

Niels woont dan wel niet meer op de Bosmolens, bij Marnix Malysse is dat wel het geval. De 65-jarige oud-wielrenner huist met zijn echtgenote Lucrece Vroman in de Blekerijstraat. Als postbode kent hij de Bosmolens op zijn duimpje. Hij gaat ook graag wandelen, fietsen en speelt petanque. En hij houdt ook van vakantie, met de camper of met het vliegtuig. “Ik was ook 35 jaar syndicaal afgevaardigde bij Bpost. Ik heb daar altijd de belangen en rechten verdedigd van mijn collega’s, maar ik heb hen ook altijd gewezen op de plichten die bij onze job kwamen kijken. Met dat engagement stap ik nu ook in de politiek.”

Kleur bekennen

Karen Pollefeyt (44) heeft sinds enkele maanden haar zaak Beweegpunt verhuisd naar de Roeselaarsestraat 598, waar ze met haar gezin ook woont. Ze is getrouwd met kinesist Piet Deveughele, ze zijn de ouders van zoon Barend (15) en dochter Bente (14). Ze is nu dus zaakvoerder van Beweegpunt, waar ze sinds 2015 fitness en personal training aanbiedt. Daarvoor was ze in Vives docente in de opleiding LO & Bewegingsrecreatie. Ook als ondernemer gaat ze nu met volle goesting een politiek engagement aan en dus bekent ze ook kleur. “Als je iets wil veranderen of ergens aan mee wil helpen bouwen, kun je niet aan de kant blijven zitten”, klinkt het.

Ook de laatste in het rijtje van vier nieuwkomers is duidelijk gemotiveerd. An-Sofie Scheldeman (41) woont met haar man Renaat Monteyne, zoon Mathis (19) en dochter Marie-Julie (16) in de Mentenhoekstraat. Ze is bekend als gezicht in de Izegeme Delhaize en is sinds kort medewerker bij Multi Bazar. Ze houdt van lezen en fotografie. “Ik ben ook preus om in Izegem te wonen, dat mag ook eens benadrukt worden”, verklaart ze haar engagement.

Veranderd landschap

Burgemeester Bert Maertens en N-VA gaan zo dus met wat nieuwe gezichten naar de verkiezingen toe. STIP en Open VLD bundelden in aanloop daar naartoe al de krachten, net als Vooruit en Groen. Ook Vlaams Belang maakte al de nieuwe lijsttrekker bekend. In het laatste jaar van deze beleidsperiode, waarin N-VA in een coalitie met CD&V aan zet was, is het nu ook uitkijken naar alle lijstvormingen. “Wij hebben alvast enkele sterke kandidaten bij, die elk in hun eigen deel van onze stad en elk binnen hun engagementen, hun verdienste hebben. Dat in combinatie met de mensen die bij ons al heel wat ervaring hebben, moet tot een sterke lijst leiden.”