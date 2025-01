Nieuw bestuur trekt verkoop Aveve in: “Opnemen in studie over huisvesting Chiro’s”

Hoewel de gemeente een bod kreeg van 570.000 euro, gaat ze niet door met de verkoop van Aveve. Schepen van Jeugd Brecht Bogaert (Respect) zei op de gemeenteraad dat het nieuwe bestuur het pand wil opnemen in de studie over de huisvesting van de jeugdbewegingen die het vorige bestuur al besteld had bij de WVI.

In september 2020 kocht de toenmalige coalitie van CD&V en N-VA de gebouwen van de vroegere Aveve op het hoek van de Boezingestraat en de Korte Ieperstraat in Langemark voor 900.000 euro met het idee om er verschillende verenigingen en het kunstonderwijs onder te brengen. Een jaar later barstte de coalitie en de nieuwe meerderheid van N-VA, Vooruit en TOPE8920 besliste prompt om het Aveve-gebouw weer op de markt te zetten. Een eerste poging gebeurde via het online platform Biddit. Een schatter zette de prijs op 725.000 euro en je kon bieden vanaf 653.000 euro, maar er kwam geen enkel bod binnen. De tweede poging via onderhandse verkoop leverde wel een bod op van 570.000 euro, 20.000 euro meer dan de minimumprijs van 550.000 euro.

Studie WVI

Op de gemeenteraad van maandag 20 januari keurde de nieuwe meerderheid van burgemeester Lieven Vanbelleghem (Respect) echter de intrekking van de verkoop goed. “Het was een firma uit Izegem die iets met hout produceert die het bod deed, als ik het goed heb”, antwoordde Vanbelleghem op de vraag van Laurent Hoornaert (Team Nieuw Bestuur) om meer info over het bod. “Maar het is nog altijd onze keuze om te onderzoeken wat we met de site nog kunnen doen. Ondertussen is er een studie van de WVI (West-Vlaamse Intercommunale, red.) geweest over de huisvesting van de jeugdbewegingen die jullie besteld hebben. Daaruit blijkt dat het jammer is dat deze site daarin niet kon meegenomen worden. Wij willen Aveve meenemen in die oefening.”

Nieuwbouw

Laurent Hoornaert wist ook dat er al werd samengezeten met de Chiro’s om hun huisvesting te bespreken. “Ik vernam dat daar de boodschap is gegeven dat nieuwbouw een mogelijkheid is, op voorwaarde dat de jongenschiro en de meisjeschiro daar samen naartoe gaan. Daarmee zijn we weer terug naar af. Uit het inspraakproces dat we al hebben doorlopen de afgelopen jaren is gebleken dat ze dat niet willen.”

Drie scenario’s

“Naar mijn gevoel hebben we twee constructieve overlegmomenten gehad, een met de jongens en een met de meisjes”, antwoordde schepen van Jeugd Brecht Bogaert (Respect). “Daar hebben we hen nog geen definitieve richting uitgestuurd. Uit die studie zijn wel een aantal scenario’s gekomen. Het nulscenario was blijven op de huidige locaties. Een tweede scenario was een nieuwbouw bij het sportcomplex. Het derde was de site in de Poelkapellestraat. We hebben die overlopen met hen en gezegd: stel dat we hieruit moeten kiezen, dan is de nieuwbouwsite niet oninteressant. Dat wil daarom niet zeggen dat het per se dat moet zijn. We hebben ook gezien dat er heel veel zou moeten geïnvesteerd worden in de huidige locaties om die helemaal up-to-date te krijgen. Momenteel schieten we nog niets af. Alles staat nog in zijn kinderschoenen. Sowieso willen we de volledige studie van de WVI afwachten, met de Aveve inbegrepen.” (TOGH)