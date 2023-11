Nicolas Vermote wil burgemeester van Nieuwpoort worden: “Inwoners snakken naar verandering”

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komt Nieuwpoort tot leven. De onafhankelijke stadslijst Pro Nieuwpoort trekt naar de kiezer met huidig gemeenteraadslid Nicolas Vermote als kopman. Net als in 2018 kreeg de directeur van De Barkentijn het vertrouwen van zijn bestuur om een verkiezingslijst samen te stellen.

“Ik heb hier goed en lang over nagedacht en won uiteraard het advies in van mijn Pro-collega’s, echtgenote Julie en vrienden. Iedereen was meteen laaiend enthousiast en we achtten dan ook de tijd rijp om de sprong te wagen. Ondertussen zit ik al 20 jaar in de Nieuwpoortse politiek en ken ik het reilen en zeilen ervan.” Van die 20 jaar bekleedt Vermote al 12 jaar een mandaat, eerst 6 jaar in de OCMW-raad, vervolgens 6 jaar als gemeenteraadslid. “Het is tijd om de Nieuwpoortenaar duidelijk te maken dat er naast de usual suspects, ook een alternatief is. Niet alleen de CD&V kan de burgemeester leveren. Pro Nieuwpoort heeft enorm veel kwaliteiten, expertise en diversiteit en die moeten we als stad ten volle benutten”, zegt Nicolas.

People manager

Nicolas brengt sterke kwaliteiten mee als kandidaat, waaronder zijn dossierkennis en leiderschapsvaardigheden, die hij dagelijks inzet als directeur van De Barkentijn, een jeugdverblijfcentrum in Nieuwpoort-Bad. “Bij het leiden van een team van 15 vaste medewerkers, aangevuld met een 20-tal jobstudenten en flexibele medewerkers tijdens de zomer, heb ik geleerd hoe belangrijk het is om goed te luisteren en duidelijke richtlijnen te stellen”, stelt Nicolas. Hij gelooft dat een goede ‘people manager’ de sleutel is om een team naar een hoger niveau te tillen. Onder zijn leiding wist De Barkentijn de succesvolle zomerbar BarCour te lanceren, een prestatie waar hij trots op is. Nicolas Vermote is vastbesloten “om deze frisse en professionele benadering naar de stad te brengen.”

Geen partijkaart

Hoewel sommigen Pro Nieuwpoort als een socialistische partij willen afschilderen, benadrukt Nicolas het een onafhankelijke stadslijst is.

“Als Koksijde en De Panne de aanvullende gemeentebelasting afschaffen, moeten wij dit ook kunnen”

“Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik een socialist ben en dat zal ik ook nooit doen. Maar daarom de volledige lijst zo framen, is ronduit fout. Kijk, ik ben in 2018 gestart met Pro Nieuwpoort vanuit de filosofie dat grote ideologische debatten niet op het lokale niveau gevoerd worden. Veel mensen die zich engageren om mee te stappen in het verhaal van Pro Nieuwpoort doen dit net vanwege het feit dat we niet gebonden zijn aan een nationale partij. Het onafhankelijke karakter is van essentieel belang. De meerderheid van mijn kandidaten heeft geen partijkaart van een nationale partij. Ze zijn gedreven om Nieuwpoort mee naar een hoger niveau te tillen en brengen enorm veel expertise aan de tafel. We brengen een totaalverhaal naar de Nieuwpoortenaar en willen dat elke doelgroep zich vertegenwoordigd voelt door ons. Iedereen die met een open geest en hart wil meedenken aan het Nieuwpoorts verhaal is welkom.”

Nieuwe gezichten

De lijstvorming voor Pro Nieuwpoort verloopt voorspoedig en Nicolas is enthousiast over de betrokkenheid en motivatie van zijn team. In 2018 behaalde Pro Nieuwpoort een respectabel resultaat en hij is vastberaden om op dat succes voort te bouwen. “We haalden drie zetels en scoorden met onze 16,9 procent zeker niet slecht. Mocht het meer zijn? Absoluut, maar we zijn meer dan ooit gemotiveerd om verder te groeien. We merken dat ook aan de man in de straat. De sympathie groeit, de mensen snakken naar verandering. Wij kunnen die verandering zijn. Ons team gelooft er enorm in en is helemaal klaar om in 2024 beleid te voeren. Deze ploeg is aangevuld met nieuwe gezichten. Hier heb ik de afgelopen vijf jaar enorm veel tijd en energie ingestoken. Onze lijst is zowat klaar, dit kan niet elke lijsttrekker zeggen.”

Een van de speerpunten van Nicolas Vermote is het afschaffen van de 5 procent aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. “Bij onze buurgemeenten Koksijde en De Panne is deze belasting reeds afgeschaft. Als ik zie welke investeringen zij jaarlijks doen, dan ben ik ervan overtuigd dat Nieuwpoort dit ook kan.”

Jongeren steunen

Daarnaast wil Nicolas de aandacht richten op de jongeren en hen de ondersteuning bieden die ze verdienen. “De jeugd trekt weg uit onze stad. Dit probleem is nog steeds niet ten gronde aangepakt en de 10.000 euro woonsubsidie die je momenteel kan aanvragen, is helaas een druppel op een hete plaat. Het maakt je niet plots vermogend genoeg om hier iets te kopen, dit is gewoon een mooi cadeau voor wie zich al een huis in Nieuwpoort kan permitteren. Kortom: het beleid moet in balans zijn en op maat van alle inwoners en verenigingen”, besluit Nicolas.