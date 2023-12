“Neen, Johan Vande Lanotte zal onze lijst niet trekken!”: burgemeester Steve Vandenberghe ontkracht hardnekkige geruchten

Burgemeester Steve Vandenberghe, boegbeeld van Vooruit Bredene, had het eerder al aangegeven: de verhuis van minister van staat Johan Vande Lanotte naar Bredene betekent niet dat hij meteen op de lokale Vooruit-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zou figureren. Onlangs dook nu zelfs het gerucht op dat Vande Lanotte de lijst zou trekken. “Onzin natuurlijk. Ik zal de lijst als burgemeester aanvoeren”, moest Vandenberghe deze week nog eens bevestigen.

De verhuis van Johan Vande Lanotte van de Oostendse Vuurtorenwijk naar Bredene heeft blijkbaar heel wat mensen aan het fantaseren gezet. Vande Lanotte was eerst voorzitter van de afdeling, zou dan figureren op de Vooruit-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ’24 en zou die lijst volgens sommigen nu zelfs gaan trekken.

Überhaupt op de lijst?

Een nogal onzinnig idee omdat Vooruit met het appendix Lijst Burgemeester naar de kiezer trekt. Dan lijkt het nogal logisch dat die burgemeester de lijst ook trekt. “Ik zal de lijst inderdaad aanvoeren”, moest burgemeester Vandenberghe maandag nog eens herhalen. “Of Johan op de lijst zal staan? Hij maakt zich vandaag vooral nuttig met het begeleiden van de (nieuwe) kandidaten op onze lijst. Daar zijn we hem alleszins zeer dankbaar voor. Over een plek op de lijst hebben we het nog niet gehad. Johan vertoeft beroepshalve vaak in het buitenland momenteel. Hij heeft het heel druk. Het is dus nog maar de vraag of hij überhaupt tijd zal hebben om campagne te voeren in Bredene.”

“Zowel Vande Lanotte als Leterme als lijstduwer. Dat zou mooi zijn, toch?”

Eerste schepen Erwin Feys maakte er zich deze week dan weer vanaf met een kwinkslag. “Johan Vande Lanotte als lijstduwer bij ons en Yves Leterme (officieel ook inwoner van Bredene, red.) als lijstduwer bij CD&V. Dat zou mooi zijn, toch?”

Met dien verstande dat CD&V straks als Team Bredene en met een verruimde lijst naar de kiezer trekt. Maar daarover later meer.