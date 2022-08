Nancy Moyaert volgt Raymonde Declercq op in Bijzonder Comité Sociale Dienst van Oostende

Nancy Moyaert stopt als gemeenteraadslid en zal Raymonde Declercq opvolgen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW. Wie Moyaert zal vervangen in de gemeenteraad is nog niet duidelijk, maar vooral de namen van Nathan Blondé en Ineke Doyen worden genoemd.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandelt de steunvragen van mensen en bestaat uit politici van alle partijen. Meestal gaat het om mensen die net-niet verkozen waren, soms om gemeenteraadsleden (Frank Jongbloet, CD&V) maar soms ook om mensen die zelfs helemaal niet deelnamen aan de verkiezingen (Collins Nweke, Groen).

“Het is het voorrecht van de partij of voorzitter om mensen aan te duiden”, zegt een partijvoorzitter. Soms zetten gemeenteraadsleden bewust een stap terug omdat ze naar het Bijzonder Comité willen en er ervaring hebben. Dat was het geval met Raymonde Declercq (Vooruit), die er al 22 jaar zetelt en aangaf dat ze wou stoppen om nieuwe mensen de kans te geven. Het vernieuwde Vooruit-bestuur besloot om te breken met de traditie van aanstelling voor de partijvoorzitter.

De oproep naar kandidaten werd vorige maand naar alle leden gestuurd en zes Oostendenaars stelden zich kandidaat. Xavier Catrijsse (bekend van Zandrock), Steven Biron (gepensioneerde) en Steve Provost (voormalig medewerker Sociaal Huis). Meer bekend zijn Rob Jonckheere (bestuurslid Vooruit en al jaren actief in de partij), Maartje Snoeck (voorheen actief bij de Jongsocialisten en nu ondervoorzitter van Vooruit Oostende) en gemeenteraadslid Nancy Moyaert. “De zes kandidaten konden zich voorstellen. De meeste leden kozen voor Maartje en Nancy”, zegt een partijtopper.

22 jaar mandataris

Nancy Moyaert is al jaren actief bij Vooruit en werd telkens rechtstreeks verkozen. Beroepshalve is ze loketbediende bij Solidaris (voorheen Bond Moyson). “Ik ben al 22 jaar ononderbroken mandataris voor de partij en was eigenlijk in 2018 ook al kandidaat. Maar kon toen niet zetelen omdat op de voordrachtsakte geen twee mensen van hetzelfde geslacht mochten staan”, zegt Moyaert. Ze is getrouwd met Francis Rondelez en al jaren een drijvende kracht van de partijwerking in Zandvoorde. De leden hebben met Moyaert ook duidelijk gekozen voor ervaring : ze was al zes jaar OCMW-raadslid en deed in deze legislatuur de vervangingen in het Bijzonder Comité. “Het zijn grote schoenen om te vullen. Daar ben ik mij ten zeerste van bewust. Ik ga me nu volop focussen op het Comité, zodat ik de rechten van de Oostendenaars ten volle kan verkennen en voor hen mee het verschil kan maken”, zei ze in een eerste reactie.

Opvolging

Nancy Moyaert neemt ontslag uit de gemeenteraad. “Haar plaats komt vrij, hierdoor kan er nieuw talent binnenkomen in de gemeenteraad’, bevestigt voorzitter Björn Pannecoucke. Hij start eerstdaags gesprekken. Voor haar opvolging wordt niet noodzakelijk gekozen voor de eerste opvolgers : Claudine Van Acker (1) of Anushik Matevosian (2). Vooruit Oostende wil verjonging en nu al worden volop de namen genoemd van Ineke Doyen (3) en Nathan Blondé (4).