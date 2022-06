Nadine Verheye maakt comeback in schepencollege Ingelmunster na vertrek Jean-Pierre Deven

Jean-Pierre Deven verlaat door gezondheidsproblemen de meerderheid van De Brug/N-VA & Open VLD en wordt vanaf eind september opgevolgd door Nadine Verheye. Opmerkelijk is dat de twee eerder een omgekeerde beweging maakten.

Op 23 juni 2020 verliet Nadine Verheye (N-VA) het schepencollege en werd ze opgevolgd door Jean-Pierre Deven (onafhankelijke bij De Brug). Nu worden de rollen weer omgedraaid. De N-VA had graag dit schepenambt weer binnengehaald, waardoor ze op zoek gingen naar één van hun verkozen raadsleden. Nadine Verheye zegde toe en zal dus de plaats innemen van haar opvolger Jean-Pierre Deven. Zij maakt dus een comeback en neemt de bevoegdheden van Deven over.

Na de verkiezingen van 2012 maakte Labadoux-stichter Jean-Pierre Deven als onafhankelijke binnen De Brug/N-VA/Open VLD zijn entree in de Ingelmunsterse gemeenteraad. Het was zijn eerste deelname. Na zes jaar raadslid verzilverde hij door zijn mooi aantal voorkeursstemmen het voorzitterschap van de gemeenteraad. Dat maakte hem niet echt gelukkig, want hij had gehoopt op een schepenambt maar omdat de meerderheid één schepen minder aanstelde, viel Jean-Pierre toen uit de boot.

Te veel stress

Toen schepen Nadine Verheye (N-VA) bij het begin van de coronacrisis haar mandaat wilde stopzetten, schoof Deven door naar het schepencollege. Hij kreeg onder andere de bevoegdheden Cultuur en Milieu. “Ik ben er met heel veel enthousiasme aan begonnen en kijk tevreden terug op de voorbije twee jaar. Maar de laatste maanden sputtert mijn gezondheid. Ik voel me niet zo goed en de stress van de politiek is er momenteel te veel aan. Met spijt in het hart zet ik nu een stap achteruit. Maar het is in de eerste plaats het beste voor mezelf. Ik heb rust nodig en die vind je niet in het jachtig bestaan dat ik nu leid. Er staan heel veel projecten te wachten, aanmodderen heeft geen zin en is ook mijn stijl niet. Ik wil meer lezen, samen met mijn vrouw reizen en verder werken aan het boek over mijn levensverhaal”, aldus Jean-Pierre Deven.

Snel weer ingewerkt

Eerder onverwacht komt gewezen schepen Nadine Verheye nu terug in het schepencollege. “Nadine neemt dus inderdaad het takenpakket van Jean-Pierre opnieuw over. In deze fase van de legislatuur lijkt ons dat de beste keuze. De grote lijnen zijn uitgetekend, nu zitten we vooral in uitvoering. Met haar ervaring is zij de perfecte persoon om de laatste twee jaar te vervolmaken. Nadine heeft na haar ontslag de dossiers trouwens nooit volledig gelost. Ze zal dan ook heel snel opnieuw ingewerkt zijn. Ik wens Jean-Pierre uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jaren als voorzitter van de raad en als schepen”, verduidelijkt voorzitter Stijn Goemaere.

Onrustige nacht

Nadine Verheye zette half 2020 een punt achter haar schepencarrière. “Het was absoluut niet de bedoeling om de draad weer op te nemen, maar moet eerlijk toegeven dat ik er wel zin in heb. Ik ben acht jaar met hart en ziel schepen geweest, maar corona maakte me bang. Na een onrustig nachtje ga ik nu graag in op de vraag van de partij. De werking van het gemeentehuis is me niet onbekend, de mensen van de administratie zijn me vertrouwd en ik ben de voorbije periode alles blijven volgen. Vanaf september sta ik er weer op volle kracht,” zegt Nadine. De bevoegdheden die overgaan van Jean-Pierre naar Nadine zijn Cultuur, Bibliotheek, Erfgoed, Leefmilieu, Duurzaamheid, Afval, Nieuwe inwoners, Dierenwelzijn, Buurtwerking en Participatie.