Na 72 jaar geen christendemocraten meer in schepencollege

De verkiezingsnederlaag van het kartel Trots op Oostende is voor CD&V een extra bittere pil want niettegenstaande een goed persoonlijk verkiezingsresultaat belanden de christendemocraten in de oppositie. “We delen in de pijn van de lijst Trots op Oostende. Het is een zure nederlaag want we kregen een gigantische pandoering.”

De christendemocraten zaten sinds 1953 onafgebroken in het schepencollege : tussen 1959 en 1997 leverden ze burgemeesters Piers en Goekint en ook na de absolute meerderheden van de socialisten in 2000 en 2006 werden ze aan boord gehouden. Deze legislatuur hadden ze 3 gemeenteraadsleden en dat aantal bleef op 13 oktober gelijk. “Het was wel een goede campagne en het was aangenaam samenwerken met Groen en Open VLD. We hebben met CD&V goed gescoor. Dat komt omdat we met onze 7 kandidaten steeds samen campagne gevoerd hebben”, analyseren Bart Plasschaert en CD&V-voorzitter Lode Lancksweerdt. “Maar er was een negativiteit rond Trots en vooral de burgemeester. We zijn daarin meegesleurd. Het is wel onthutsend vast te stellen dat zowat alle discussiedossiers zoals zone 30, de thermen, mobiliteit of Dikke Mathille de bevoegdheid waren van de N-VA. Ik vind het intriest. De fout is dat de burgemeester steeds achter de algemene beslissingen van zijn ploeg is blijven staan”, zegt Bart Plasschaert. De voorzitter vult aan : “Toen de gesprekken 3 jaar geleden startten was de perceptie rond de burgemeester nog niet zo negatief en we zagen toen zo’n kartellijst zitten. In de zomer 2024 waren een aantal dossiers ontploft was het te laat om er uit te stappen. In die periode beseften we dat Trots niet de grootste zou worden.”

Exit de naam ‘Trots op Oostende’?

“We hebben afgesproken dat we voorlopig samen zouden zetelen als Trots op Oostende. Dat is decretaal ook zo vastgelegd. Het zal wat zoeken zijn maar we voeren samen met Groen en Open VLD oppositie. We moeten nog kijken of en hoe dat marcheert. De naam zal organisch wellicht evolueren naar wat anders”, luidt het. Het is ook niet duidelijk of ze zich als CD&V zullen profileren. “De naam Trots op Oostende is wel verbrand. We zien wel of er een nieuwe naam komt of dat het is onder de naam van de afzonderlijke partijen”, zegt de voorzitter. Plasschaert maakt zich geen zorgen : “Ik ben CD&V-er en zal zo mijn tussenkomsten doen.”

CD&V herbront

Lode Lancksweerdt : “De partijwerking van CD&V is de voorbije 2 jaar gewoon blijven bestaan. Ik ben de voorzitter die voor het eerst sinds lang het verlies aan raadsleden heeft kunnen tegenhouden. Maar ik ben ook de voorzitter die met de CD&V in de oppositie beland. Het is dus dubbel. Ik denk dat CD&V Oostende moet herbronnen. We moeten een antwoord kunnen geven de stedelijke problematiek. “

Plasschaert heeft zin

“Met de energie die Bart heeft, kunnen we nog 6 jaar verder”, lacht Lode Lancksweerdt. Hij is 6 jaar voorzitter en in januari opnieuw kandidaat. “Ik ben ook eerste opvolger en als ik gemeenteraadslid zou worden, dan zal dat wellicht veranderen.“ En de schepen is niet van plan om te rusten : “Ik ga me nu volop storten in de oppositie. Niet uit revanche want ik geef eerlijk ons verlies toe. Maar ik wil me smijten omdat ik 20 jaar ervaring heb en goed zie wat de sterktes en zwaktes van de stad zijn. Ik wil de gestarte zaken ook opvolgen. Van de fuifzaal, de sportdienst als facilitator tot de cultuurtroeven van de stad. Ik zal met een loep kijken. Niet door naar personen te wijzen maar door dossiers te beoordelen op de inhoud. Een beetje zoals Nancy Bourgoignie dat de voorbije legislatuur deed. Als zaken verder gezet worden dan hebben ze aan mij een meegaand oppositielid. Als ze vervallen in oude gewoonten, wordt het keiharde oppositie.” Lancksweerdt : “De christendemocraten zullen waken dat ze uitvoeren wat er beloofd werd.”

Reactie Hilde Veulemans

Hilde Veulemans startte haar politieke loopbaan eind jaren ’80 bij de CVP. Ze was OCMW-raadslid, gemeenteraadslid en 20 jaar schepen voor CVP/CD&V. “Het is uiteraard spijtig dat christendemocraten geen deel meer uitmaken van de coalitie. Terwijl ze eigenlijk niet afgestraft zijn en gemeenteraadszitjes behaalden. Maar anderzijds moeten we ons realiseren dat er ook periodes zijn waarop je moet herbronnen en vernieuwen. Dat is voor CD&V misschien wel aan de orde in Oostende. Ik vind het ook erg jammer voor Bart Plasschaert want hij was en is een zeer goede schepen. Het is jammer dat hij het niet kan verder zetten.” Ze kijkt vooruit : “Ik ben altijd bereid mee na te denken over de toekomst van de partij maar gaan geen schoonmoeder spelen.”