N-VAPlus scoort minder goed in deelgemeenten

Het is de eerste keer dat er na gemeenteraadsverkiezingen fijnmazige resultaten worden bekendgemaakt. Daarvoor werd de gemeente ingedeeld in vier zones van telkens drie telbureaus : Moorslede Oost en West, Dadizele en Slypskapelle.

N-VAPlus kwam finaal uit op 17 procent en behaalde drie zetels. Het valt op dat N-VAPlus het in Dadizele en Slyps minder goed deed. In Dadizele komt het uit op 12,6 procent en op 13,5 procent in Slypskapelle. Anderzijds scoort de partij van lijsttrekker Gert-Jan Hovare in Moorslede met 19,4 en zelfs 22,9 procent dan beter dan de eindscore.

“Dat lijsttrekkers Sherley Beernaert van STERK in Slyps woont en Nessim Ben Driss van Visie in Dadizele commercie doet (uitbater restaurant Marahba, red), maakte het voor ons minder makkelijk om te scoren in de twee deelgemeenten”, zegt Gert-Jan. “N-VAPlus heeft veel nieuwe talenten aangetrokken. Ondanks onze kwalitatieve kandidaten uit Slyps en Dadizele zullen we ons ook in deze deelgemeenten moeten versterken.”

Een andere vaststelling is de sterke uitslag van Visie in Dadizele en Slypskapelle. Het behaalde 19,3 procent maar de twee deelgemeenten 24,9 en 24;2 procent. Dat Visie in Moorslede zelf niet goed scoort is eigenlijk niet verwonderlijk want in de gemeenteraad zetelt voor Visie met Pol Verhelle maar één verkozene uit Moorslede en hij nam niet meer deel. Schepen Geert Vanthuyne en Nessim Ben Driss zijn van Slyps. Johan Paret, Lisa Oplinus, Ward Vergote wonen allemaal in Dadizele. Visie heeft in zowel Slypskapelle als Dadizele een heel sterke achterban.