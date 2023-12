N-VA Wevelgem vraagt grondige controle van exploitatieverlies woonzorgcentra: “Niet langer geloofwaardig”

Heel lang duren de gemeenteraden in Wevelgem nooit. Al lag dat vorige week donderdagavond wel anders want het was maar liefst bijna kwart voor middernacht toen voorzitter Jo Libeer (CD&V) de gemeente- en OCMW-raad afsloot. Nadat heel wat interessante agendapunten aan bod kwamen. Hoofdbrok was het financiële luik.

“Aan het begin van de nieuwe legislatuur vanaf 2019 hadden we de ambitie om de daaropvolgende zes jaar 100 miljoen euro te investeren”, zegt schepen van Financiën Lobke Maes (CD&V). “We hadden toen een draagvlak om dat aan te kunnen en komen voor de periode 2020-2025 uit aan 102,4 miljoen euro investeringsuitgaven.”

“Uitgangspunt zorgcentra mag niet het behoud van de job zijn, maar de zorg voor de bewoners”

Fractieleider Filip Daem (N-VA) wees op het groeiend exploitatieverlies van de woonzorgcentra Elckerlyc in Wevelgem en Het Gulle Heem in Gullegem. “Het is toch wel opvallend dat we gaan van een verlies van 90.000 euro in 2000 naar 900.000 vorig jaar en de prognose voor dit jaar is zelfs 1,8 miljoen euro”, klinkt het. “Die verhouding klopt niet meer om geloofwaardig te zijn. We dringen aan op een grondige controle, eventueel door externen.”

Opcentiemen

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) stipte aan dat in de woonzorgcentra de personeelsbezetting voor 100 procent is ingevuld. “In tegenstelling tot andere gemeenten”, zegt hij. “Kiezen we voor minder personeel, dan gaan we inderdaad besparen.”

Daem kon zich niet vinden in die reactie. “Het uitgangspunt voor de woonzorgcentra mag niet zijn het behoud van de job maar de zorg voor de bewoners”, oordeelt Filip.

De gemeenteraad keurde ook de personenbelasting en de opcentiemen goed. N-VA deed tevergeefs het voorstel om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen. “Ze liggen sedert 2012 merkelijk hoger dan het Vlaams gemiddelde (tussen 20 en 25 procent, red.) en dit voor een – zegt men toch – rijke gemeente”, aldus Hendrik Vanhaverbeke. “Voor Vlaanderen is het gemiddelde anno 2023 898,52 euro en voor Wevelgem 1.133,50 euro.”

Inspanningen

“In deze moeilijke tijden is iedereen er zich van bewust dat wij allen grote inspanningen zullen moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan. Niet in het minst ook iedere hardwerkende Vlaming die zich dag in dag uit inzet om hetzij een nieuwe woning, hetzij een oudere te renoveren woning aan te schaffen. Wij zijn nu eenmaal een gemeente met veel eigen woningen en maar goed ook. De renovatiegolf die met rasse schreden op ons afkomt zal voor iedere burger een zware financiële last met zich meebrengen! Ons voorstel met N-VA is dan ook om het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen richting het Vlaamse gemiddelde. Dat moet toelaten om de financiële druk houdbaar te maken voor de te behalen doelstelling van een energiezuinig Vlaanderen tegen 2050.”

Fiscale druk

Zowel de opcentiemen als de personenbelasting (6,8 procent) blijven voor het komend aanslagjaar ongewijzigd. “De fiscale druk in Wevelgem is niet hoger dan elders”, reageert burgemeester Jan Seynhaeve. “Het is keuzes maken: de inkomens belasten ofwel de eigenaars. In geen enkele omliggende gemeente is de personenbelasting zo laag.”

Misschien brengt de tussenkomst van de ervaren Hendrik Vanhaverbeke in de toekomst wel iets te weeg… “We hebben de intentie om het debat hierover volgend jaar te voeren”, aldus schepen Lobke Maes.

Kinderarmoede

Filip Daem verwees ook naar de cijfers van de kinderarmoede in Wevelgem. “Zeven procent van onze kinderen groeit op in armoede en dit in een financieel gezonde gemeente”, klinkt het. “De jongste jaren is het steeds zeven procent. In het meerjarenplan lees ik over de kinderarmoede twee regels en dat frustreert me bijzonder. Een kinderarmoedeplan had er al lang moeten liggen. Ik zou vragen om er heel dringend werk van te maken.”

“Zeven procent is nog beter dan het Vlaams gemiddelde, wat niet wil zeggen dat we er geen probleem is”, reageert burgemeester Seynhaeve. “We gaan dat zeker meepakken in de opbouw van het sociaal beleid.”