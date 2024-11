N-VA stapt naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen: “Geen slechte verliezers, als het maar correct verloopt”

Wederom een woelige politieke week in Oudenburg. N-VA, dat in oktober als uittredende meerderheidspartij de enige zetel verloor, stapte naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en er loopt ook een onderzoek bij het Parket. “We hebben geen probleem met verkiezingen verliezen, maar het moet op een eerlijke manier gebeuren.” Bij Voor Oudenburg nemen ze akte van het onderzoek.

N-VA telde met schepen Stijn Jonckheere één vertegenwoordiger in het stadsbestuur. De afgelopen zes jaar bestuurden ze samen met Vooruit en Open Vld, dat als Voor Oudenburg naar de kiezer trok. Bij de verkiezingen op 13 oktober verloor N-VA echter het enige zitje. Ook Vooruit (twee naar één zetel) en CD&V+ (negen naar acht zetels) gingen erop achteruit. Winnaar was Voor Oudenburg van lijsttrekker Anthony Dumarey met twaalf zetels, een stijging van drie stuks. De lijst zal met absolute meerderheid een bestuur vormen. Maar volgens de oppositie is de stembusgang niet helemaal volgens het boekje verlopen. Er loopt een klacht bij het Parket en N-VA trok in laatste instantie – op de deadline – ook naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Zo zouden er zich mogelijks onregelmatigheden hebben voorgedaan met volmachten, het ronselen en/of bijhouden ervan in enkele telbureaus. Met zo’n volmacht kan je iemand anders in jouw plaats laten stemmen, bijvoorbeeld om medische redenen of omdat je op vakantie bent. De regels omtrent die volmachten zijn bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen verstrengd. “Toen we de processen-verbaal van de verkiezingen gingen inkijken bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, hebben we onregelmatigheden vastgesteld”, zegt lijsttrekker Marc Gilliaert, zonder specifiek op die onregelmatigheden in te gaan. “We willen de sereniteit van het onderzoek bewaren.”

Kerstpenissen

Oppositiepartij CD&V+ is niet betrokken bij de klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “In Oudenburg waren er al op de dag van de verkiezingen en erna geruchten over mogelijke onregelmatigheden. We gaan niet zeggen dat iets zus of zo is, maar we zijn wel vragende partij om duidelijkheid te scheppen en die geruchten uit de wereld te helpen”, vindt lijsttrekkers Peter Velle. Oudenburg komt door dit onderzoek weer negatief in het nieuws. Eerder kwam ook de audit en het onderzoek naar eventuele belangenvermenging van burgemeester Anthony Dumarey breed in de pers. “Dat Oudenburg weer op zo’n manier in het nieuws komt? Sinds de zogenaamde kerstpenissen kan het niet veel erger meer, zeker?”, aldus nog Velle. “Kijk, zowel over de audit als in dit onderzoek zullen we ons verder sereen opstellen.” Ook Gino Dumon, schepen en lijsttrekker van Vooruit, is op de hoogte van de klacht. “Ik ontving een aangetekend schrijven over de klacht. De geruchten over onregelmatigheden zijn me niet ontgaan. Als er iets van aan zou zijn, moeten er ook maatregelen getroffen worden. Een correct verloop van de verkiezingen is van immens belang.”

“De uitslag van de verkiezingen was duidelijk en spreekt voor zich: wij behaalden 12 op 21 zetels” – Anthony Dumarey

Weerleggen

Anthony Dumarey, lijsttrekker van Voor Oudenburg en toekomstig burgemeester, neemt akte van de klacht. “De uitslag van de verkiezingen was duidelijk en spreekt voor zich: wij behaalden 12 op 21 zetels. Op 9 december is er een zitting bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en zal ik de klachten kunnen weerleggen.” Hoe dan ook: door het onderzoek bij de raad kan de voorziene installatievergadering van woensdag 4 december niet plaatsvinden. Een nieuwe datum is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Het resultaat kan leiden tot een hertelling van de stemmen, nieuwe stembusgang of gewoon het behoud van de resultaten.

Veel op het spel

Voor N-VA staat veel op het spel: de partij zou namelijk om en bij de twintig stemmen te weinig hebben om alsnog een zetel in de gemeenteraad te bekomen. “We hebben de verkiezingen verloren en we hebben absoluut geen moeite om dat verlies toe te geven”, pikt Gilliaert in. “Alleen: als we verliezen, moet het op een eerlijke manier gebeuren. Als we van mening zijn dat er iets niet juist zit, hebben we het recht om de wettelijke mogelijkheden te gebruiken. Verkozen of niet, we gaan sowieso door met N-VA. We hebben al enkele jongeren aangetrokken om de afdeling gestalte te geven. Natuurlijk, we zijn niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, dus we zullen nog bespreken hoe we ons zullen organiseren. Sowieso zien we de toekomst positief tegemoet.”