N-VA Diksmuide vraagt evaluatie afvalophaling na madenprobleem

De voorbije weken doken op sociale media verschillende meldingen over restafvalbakken die vol maden zaten. Bert Laridon (N-VA) vraagt nu een evaluatie. Een wekelijkse ophaling ligt alvast niet op tafel van de meerderheid.

Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) haalt de cijfers boven. “In het werkgebied van IVVO wordt het restafval enkel aan de kust wekelijks opgehaald. In andere gebieden uit de buurt gebeurt dat wekelijks maar daar wordt dan geen gft-afval opgehaald. In Diksmuide heeft 77 procent van de Diksmuidelingen een restafvalcontainer en 48 procent een gft-container. Mochten we extra ophalingen aanvragen tijdens de zomermaanden dan betekent dat een extra kost per maand van 15.250 euro voor restafval en 9.000 euro voor groente- fruit- en tuinafval. Dat is enkel een raming.”

En de schepen maakt nog een kanttekening. “Per ophaalbeurt wordt slechts 65 procent van de restafvalcontainers buitengezet. Gemiddeld per jaar komt dat neer op 17 keer terwijl er 26 keer wordt opgehaald. Voor gft-afval is dat slechts 14 maal of 53 procent. Zet dus steeds de container om de twee weken buiten.”

(GUS)