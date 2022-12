N-VA blijft kritisch rond dossier kazernesite

Op de jongste gemeenteraad liet burgemeester Joachim Coens (CD&V+) weten dat de verkoop van de kazernesite in Sijsele van Defensie aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), met Stad Damme voor 16,9 procent als mede-eigenaar, een feit is. Het stadsbestuur wil er de ‘Wijk van de Toekomst’ realiseren.

Asielzoekers

N-VA bleef de voorbije jaren vragen naar een stand van zaken in dit lang aanslepende dossier maar toonde zich bij deze aankondiging toch niet bijzonder enthousiast. “U rept met geen woord over de asielzoekers, hoe lang die er nog zullen zitten en in welke mate ze de reconversie kunnen tegenhouden”, zei N-VA-fractieleider Jan Van Meirhaeghe.

“Daarnaast had de goedkeuring van de gemeenteraad gevraagd moeten worden alvorens de akte voor de verwerving te ondertekenen. En sowieso zijn wij van mening dat heel dit dossier al veel te lang aansleept. De Wijk van de Toekomst moest al in aanbouw geweest zijn!”

Stokken in de wielen

Volgens de N-VA fractie was deze gang van zaken onwettig. “We overwegen klacht in te dienen bij de gouverneur via het agentschap binnenlands bestuur.” Burgemeester Joachim Coens stelde dat al op de gemeenteraadszitting van mei een principiële goedkeuring werd gevraagd en gekregen voor de verwerving en voor het aandeel van Stad Damme daarin, waardoor een kennisgeving eigenlijk voldoende zou moeten zijn.”

“Maar om transparant te werken werd toch een goedkeuring gevraagd. CD&V-gemeenteraadslid Nathalie Degrande betreurde de houding van N-VA die volgens haar al maandenlang ongeduldig vraagt naar de stand van zaken over de verwerving, maar nu wel stokken in de wielen zou willen steken nu die een feit is.

(PDV/foto DC)