Motie tegen Israël verdeelt Ieperse gemeenteraad

Met een motie tegen apartheid, bezetting en kolonisatie in Palestina zet Groen druk op Ieper als vredesstad. Terwijl Vooruit de motie steunde, haalden burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) en Katrien Desomer (CD&V) onhaalbaarheid aan als argument om tegen te stemmen.

Sam Vancayseele (Groen) maakte van zijn laatste gemeenteraad gebruik om nog eens de motie op de agenda te zetten. “Het is ongeveer een jaar geleden dat ik deze motie bracht. Met grote droefenis moest ik toen vaststellen dat andere fracties geen zin hadden om actie te ondernemen tegen de schending van mensenrechten door Israël. Wij geloven dat sancties wel nut hebben en een krachtig signaal kunnen zijn als vredesstad.”

Fractieleider van Vooruit Evelyne Bouchaert was niet mals voor Israël in haar tussenkomst waarin ze de steun van haar partij voor de motie uitlegde. “Wat we zien, is geen ‘oorlog tussen Israël en Hamas’ zoals het in de media wordt genoemd. Wat we zien is de genocidaire logica van een koloniaal project dat vanaf dag één gebouwd is op etnische zuivering”, klonk het onder meer.

Lege doos

Nancy Six (IEPER2030) steunt de motie niet. “Het kan het niet de bedoeling zijn om internationale conflicten te importeren in het lokale niveau. Een motie is bovendien een juridische lege doos en zou zelfs geen symbolische signaalwaarde hebben. Het is duidelijk niet meer dan een publiciteitsstunt waarbij de partij Groen zich nog eens wil profileren.”

Toekomstig burgemeester Katrien Desomer (CD&V) zei dat Ieper de titel van vredesstad moet uitdragen waar het kan, maar dat ze net als de vorige keer de motie niet zal goedkeuren. “We hebben toen gezegd dat dit het gemeentelijk niveau oversteeg en veel steden en gemeenten deelden onze mening, want geen enkele gemeente keurde deze motie goed.”

Uittredend burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) was het daarmee eens. “Ik stel voor om dit naar het vredesfonds te brengen en te kijken met welke woorden en acties we beter en slimmer onze vuist kunnen maken tegen de oorlog in Gaza.”