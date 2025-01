Motie over flexibele zwemzone in Koksijde zorgt voor discussie op gemeenteraad

Op de Koksijdse gemeenteraad was er heel wat discussie tussen de oppositie en burgemeester Sander Loones over de voorgestelde motie om de watersportzone tussen watersportclubs Sycod en Windekind uit te breiden en de watersport het hele jaar toe te laten. Tegelijk wil het nieuwe bestuur ook een flexibele zwemzone bij rustig zomerweer. Een voorstel dat volgens oppositieraadslid Elwin Van Herck (Team 8670) niet onderbouwd en niet haalbaar is.

Dat Koksijde al jaar en dag bekend staat als hét watersportparadijs aan onze Noordzee, staat buiten kijf. De gemeente telt vier watersportclubs (KYC, SYCOD, Windekind en surfschool.be, red.) en ook de grootste watersportzone van het hele land (tussen SYCOD en Windekind, red.). In de voorgestelde motie besliste de gemeenteraad om daar nog een stap verder in te gaan. Het nieuwe beleidsteam wil drie concrete voorstellen realiseren, die het mogelijk maken om nog meer en nog langer te sporten in de Noordzee.

Uitbreiding

Sportschepen Lore Dezutter: “De watersportzone zou groter moeten worden. Zo zijn onze watersportclubs beter bereikbaar en zorgen we voor een hogere veiligheid. Daarnaast is het de bedoeling om de zone het hele jaar open te houden. We stellen ons ook de vraag of, bij rustig zomerweer, er aan Duinpark mogelijk een flexibele zwemzone zou kunnen worden georganiseerd: wanneer er geen wind is voor de watersporters, zouden de zwemmers dan het water in kunnen.”

De watersportzone zou zich uitbreiden aan de westzijde. De zone focuste op de ruimte tussen de watersportclubs. Bij (noord)oostenwind belandden watersporters soms in de zwemzone ter hoogte van het appartementsgebouw ‘de Twenty-One’. Om dit te vermijden, werd er een bufferzone voorzien. Concreet: de oude bufferzone zou ook geïntegreerd kunnen worden in de watersportzone. Vanzelfsprekend met daarnaast logischerwijs een nieuwe (aansluitende) bufferzone.

Ook tijdens winter

De watersportzone is nu juridisch alleen in de zomermaanden vastgelegd. De rest van het jaar is watersporten planmatig beperkt tot de insteekzones ter hoogte van de watersportclubs. “Dit sluit niet meer aan op de realiteit”, meent burgemeester Loones. “Watersporters beschikken vandaag over aangepast (thermisch) materiaal zodat ze ook in de winter sporten. Daarom willen we de watersportzone het hele jaar door beschikbaar maken. We stellen ook vast dat bij rustig zomerweer (als er weinig wind staat) de watersportzone minder wordt gebruikt. En uitvarende (zeil)bootjes vermijden de branding. Wie dan gaat zwemmen, bevindt zich in een onbewaakte zone en daar is zwemmen eigenlijk niet toegelaten. Dit kan zorgen voor onveilige situaties. Vandaar stellen we de vraag of er eventueel een flexibele zwemzone kan worden ingericht. Afgebakend door beachvlaggen, die in het strand worden geplant, en dus niet met boeien in zee die de watersporters zouden hinderen. Strandredders zouden die zwemzone kunnen inrichten en controleren. De maximale voorgestelde lengte van de tijdelijke zwemzone omvat het gebied tussen de Fairybankhelling en de Cottagelaan.”

Oppositie houdt voet bij stuk

Op deze voorstellen kwam meteen reactie van oppositieraadslid Elwin Van Herck (Team 8670). “Vijf jaar geleden vroegen wij hier al om een permanente watersportzone. Toen jullie vorige legislatuur in de oppositie zaten, pleitten jullie voor het behoud van de zwemzone, en géén uitbreiding. Jullie verweten toen de meerderheid ‘nattevingerwerk’: niet genoeg beslissing van de bevoegde autoriteiten, geen veiligheidsadvies van Politiezone Westkust, geen feedback via een volksbevraging, geen adviezen van de watersportclubs etc. We stellen nu vast dat de motie die jullie vandaag brengen zonder enige inhoud of argumentatie is, dat jullie vandaag het toppunt van nattevingerwerk tonen! Hebben jullie trouwens al eens stilgestaan bij de nieuwe hype van het foilersurfen (foilers staan op een soort surfplank – in plaats van een vin, zit er echter een hydrofoil (vleugelconstructie) onder het board bevestigd, waardoor je zo’n 50 cm boven het water zweeft, red.)? Zij kunnen hun sport beoefenen bij 2 Beaufort, maar moeten ze dan bij 1 Beaufort uit het water? Of wordt het een gevaarlijke soep van baders en surfers? Het gaat hier om mensenlevens! Dit kan onmogelijk een en-en-verhaal zijn! We blijven dus bij ons idee van een permanente zwemzone.”

Nieuw overleg

Sander Loones: “Al onze agendapunten zijn onderbouwd en voorbereid. We hebben gesprekken gehad met Sycod en Windekind. Er is een bevraging hierover geweest bij 3.000 mensen in verband met Duinpark en de strandcabines. Er zijn onderhandelingen geweest met de FOD Mobiliteit en we maken nu al folders in verband met de cabines, die we enkel zullen toewijzen aan eigen inwoners, zodat die in de toekomst kunnen zwemmen binnen de zwemzone die afgebakend wordt met beachvlaggen.”

Schepen Lore Dezutter besluit: “Onze watersportclubs tellen al zo’n 2.200 leden, en er blijven er bijkomen. We willen hen dus meer geven. Op 13 maart plannen we een nieuw watersportoverleg met delegaties van alle betrokken partijen, ook de watersportclubs.”