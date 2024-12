Mooi afscheidswoordje van gemeenteraadsvoorzitter Hilde Decoene op laatste Tieltse gemeenteraad

De laatste gemeenteraad van Tielt zit er op. Vanaf 1 januari breekt er door de fusie met Meulebeke een volledig nieuw politiek hoofdstuk aan, waarbij meer dan de helft van de gemeenteraadsleden Meulebekenaars zullen zijn. Gemeenteraadsvoorzitter Hilde Decoene (CD&V) zorgde op het einde van de laatste raad voor een mooi woord van afscheid.

“De voorbije zes jaar hebben we samengewerkt. Soms constructief, soms minder constructief. Maar altijd met hetzelfde doel voor ogen: het goed van de stad waar we allemaal zo van houden. Door de fusie verlaten veel Tieltenaars deze raad. De opkomst om te stemmen in Meulebeke lag veel hoger dan in Tielt, met als gevolg dat er vanaf januari meer dan de helft van de 31 gemeenteraadleden uit Meulebeke komen. De Tieltenaar heeft Tielt in de steek gelaten. Toch wil ik de Meulebekenaren van harte welkom heten.”

Emotioneel

Daarop dankte een geëmotioneerde Decoene de vijftien raadsleden die straks verdwijnen voor hun inzet van de voorbije zes jaar. “Ik loop het rijtje af. Stefaan Ver Eecke, Christophe Capoen, Roos Tack, Jasminka Poppe, Rik Stevens, Davy Rosseel, Bart Biebuyck, Mia Callewaert, Henk Mauws, Simon Germonpré, Joris Tack, Roos Baert, Hamdi Latifi, An Vanden Bussche en ikzelf. Ook een woordje van dank aan alle leden van het bijzonder comité. De oude én de nieuwe collega’s wens ik alle succes toe. Ik hoop dat jullie verder zullen besturen op een constructieve manier, in functie van het goed van Tielt en Meulebeke.”

Na een fors applaus nam ook burgemeester Luc Vannieuwenhuyze even het woord om de gemeenteraadsvoorzitter op haar beurt te bedanken. (SV)