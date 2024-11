Monsterscores voor Team Harelbeke in deelgemeenten

De Harelbeekse symbiose van CD&V en Open VLD bleek een schot in de roos op verkiezingszondag. Vooruit-Groen werd de verliezer van de gemeenteraadsverkiezingen.

De analyse is al ettelijke keren gemaakt, en zoals aftredend Groen-schepen Tijs Naert het in een interview met deze krant vorige week al verwoordde: er zijn wel meer dan dertig redenen te geven voor het resultaat. Nu kunnen we wel eindelijk de cijfers wat dieper analyseren, sinds de fijnmazige verkiezingsresultaten gepubliceerd zijn.

Deelgemeenten

Burgemeester Alain Top (Vooruit) zei het al op verkiezingszondag: het verschil qua opkomst in de deelgemeenten ten opzichte van Harelbeke-centrum was opvallend. In de stad zelf lag die rond 55 à 60 procent, elders spreken we over 70 à 75 procent. Vooruit scoort traditioneel veel beter in Harelbeke en ook de fijnmazige verkiezingsresultaten bevestigen dat. In Hulste behaalde Team Harelbeke 62,2 procent, aanzienlijk meer dan het gemiddelde van 52,3 procent in de hele gemeente. In Bavikhove lag dat zelfs nog hoger met 68,1 en 58,4 procent in de twee telbureaus.

Vooraf werd er vaak gesproken over het Melissa-effect bij Vooruit. Achteraf bleek dat uit te blijven, maar hoe zit dat nu in Melissa Depraeteres Stasegem? Ook daar moesten de socialisten het onderspit delven. In de twee Stasegemse telbureaus behaalde Vooruit-Groen 25,2 en 28,8 procent. “In Stasegem behaalden we een heel mooie score, in de deelgemeente van Melissa Depraetere note bene”, zegt huidig en toekomstig schepen Francis Pattyn van Team Harelbeke. “Dat hebben we te danken aan lokale figuren zoals Thomas Guillemyn en Wim Mestdagh. Zelfs in Eiland, de wijk van Alain Top, scoren we beter”, klopt hij zich op de borst. Team Harelbeke behaalde er 47 procent, Vooruit-Groen 32,9 procent.

Centrum

Maar wat dan ten slotte met de analyse van Alain Top over de score in Harelbeke-centrum? Het klopt dat het verschil er kleiner is, maar Team Harelbeke wint de strijd er nog steeds. In het ene telbureau was de stand 45,1 tegenover 32,8 procent, in het andere telbureau was het 48,3 tegenover 30,7 procent. Team Harelbeke won dus over de hele lijn, al klopt het dat de deelgemeenten nog iets meer fan bleken te zijn van Vannieuwenhuyze en co. (RB)