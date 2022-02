Moet Tieltse materniteit sluiting vrezen door hervormingsplannen van Vandenbroucke? Gemeenteraad dient motie in

Nadat de materniteit van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis twee jaar geleden al eens met sluiting bedreigd werd na een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, lijkt het zich naar aanleiding van de plannen van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) opnieuw zorgen te moeten maken. Materniteiten die geen minimaal aantal bevallingen halen, zouden volgens die plannen immers hun erkenning verliezen.

Vorig jaar werden in het Sint-Andriesziekenhuis 526 kindjes geboren, in 2019 waren dat er nog 469. Een flinke groei dus. Al zijn het er nog steeds 31 minder dan de 557 die Vandenbroucke als minimumaantal bevallingen in zijn plannen vooropstelt.

Peter Lauwyck, algemeen directeur van het ziekenhuis, blijft er echter rustig onder. “Dit is slechts een aanzet”, relativeert hij. “We ijveren als sector al langer voor hervormingen en daarbij zijn de plannen voor de materniteiten maar een klein deeltje van de hervormingen.”

Basiszorg

“We blijven achter onze visie staan dat bevallingen deel uitmaken van het basisaanbod aan zorg en dat dat best zo decentraal mogelijk aangeboden wordt, maar we moeten het verdere overleg wel een kans geven.”

De Tieltse gemeenteraad koos wel voor de vlucht vooruit. Net als in 2020 liet het al een motie ondertekenen tegen een eventuele sluiting.

“Een materniteit is immers een basiszorg. Geen supra-regionale zorg”, duidt gemeenteraadslid Christophe Capoen (CD&V). Het stadsbestuur zal de motie overmaken aan minister Vandenbroucke, aan de omliggende gemeenten en aan de provinciale en nationale partijbesturen en hun parlementsleden.

