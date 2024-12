Moeder Lies geeft fakkel door aan dochter Herlinde: “De wet is hard, maar het is de wet”

Maandag 2 december om 20 uur wordt de nieuwe gemeenteraad in Diksmuide geïnstalleerd. Voor huidig burgemeester Lies Laridon (55, Team 8600) zal het een bijzonder moment zijn, want zij neemt afscheid van de lokale politiek, geeft de burgemeesterssjerp door aan Koen Coupillie (Actie!) en ziet haar dochter Herlinde Rollez (26) eerste schepen worden. Ze zet als burgemeester nog één keer stevig de puntjes op de i.

“Ik blijf erbij, Team 8600 is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezing, want onze partij ging van zeven naar tien zetels. De kiezer heeft ons gevoerde beleid dus geapprecieerd”, begint Laridon. “Volgens het nieuwe decreet is niet de persoon met de meeste stemmen de burgemeester, maar wel die met de meeste stemmen van de grootste partij. Hoewel ik dus 2403 gekleurde bolletjes achter mijn naam kreeg, kan ik niet de burgemeester van Diksmuide blijven. Nog volgens het decreet kan familie tot de tweede graad het mandaat halverwege de legislatuur niet doorgeven aan elkaar. Het was dus ofwel ik zes jaar eerste schepen, ofwel Herlinde.”

En Lies koos voor de jonge generatie. Zelf wordt ze vanaf 2029 gedeputeerde van West-Vlaanderen. Maandag legt ze de eed af als lid van de provincieraad en lokaal als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst. Het is daar, toen nog de OCMW-raad, dat ze dertig jaar geleden haar politieke carrière startte. Welke professionele nieuwe uitdagingen ze zal aangaan tot 2029 is nog niet duidelijk. “Ik ga eerst rusten en tijd inhalen met mijn gezin en familie. Mijn mama Cecile Delputte is 88 jaar en heeft haar kinderen nu meer dan ooit nodig. Samen met mijn broers wil ik er voor haar zijn. Zij heeft zich altijd voor ons weggecijferd, het is nu onze toer. Ook mijn schoonmoeder is ongeveer dezelfde leeftijd. Daarnaast wil ik onze dochter met raad en daad bijstaan, zonder de spreekwoordelijke, politieke schoonmoeder te zijn. Ik hang niet vast aan de stoel van burgemeester of schepen. Er is veel meer in het leven, dat besef ik maar al te goed.”

Dag en nacht

Achttien jaar is Lies Laridon burgemeester geweest van Diksmuide. “Ik ben er geweest in goede en kwade dagen. De huwelijken die ik heb voltrokken waren telkens heugelijke momenten, maar ik was er ook bij tegenslagen zoals branden en de wateroverlast. Mijn gsm lag dag en nacht bij me. Crisismanagement vormt een groot deel van het takenpakket als burgemeester. De investeringen in ontmoetingscentra, sportinfrastructuur en recent nog de opening van het gezondheidscentrum en de pit-ambulance in het oude zwembad zijn belangrijk geweest voor onze stad, maar ik zag mijn functie ook anders. Ik heb geprobeerd om tussen de mensen te staan. Vaak wandelde ik van het stadhuis naar huis om onderweg inwoners te ontmoeten en er een praatje mee te slaan. Ook op sociale media was ik aanspreekbaar. Het maakt me trots dat we onze stad in de juiste richting hebben geduwd en dat ik daarbij mijn stempel heb kunnen drukken. Wat me wel frustreerde, waren de muren van de hogere overheden waartegen een lokaal bestuur vaak botst. De afschaffing van het vredegerecht, de inrichting van gewestwegen of de aanleg van de omleidingsweg zijn een paar voorbeelden van dossiers waar je als stad weinig sturing over hebt.”

En Laridon kijkt vervolgens trots naar haar dochter Herlinde Rollez (26), beroepshalve pr-manager bij een Brussels communicatiebureau en vanaf dinsdag eerste schepen van onder meer ruimtelijke ordening, lokale economie en toerisme. “Het is tijd om te studeren”, klinkt Herlinde gemotiveerd. “Ik heb met mijn moeder een goed voorbeeld gehad. Haar respectvolle en toegankelijke manier van beleid voeren zal ik zeker overnemen en ook voor haar dossierkennis heb ik bewondering. Ik moet mijn weg nog wat zoeken, maar weet dat ik altijd op mijn mama kan rekenen, en ook op mijn collega’s in de gemeenteraad zelf natuurlijk.” (GUS)