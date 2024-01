Mobiliteitsplan in Ingelmunster focust op de zwakke weggebruikers

Een veiliger Ingelmunster, daar wil het gemeentebestuur in de komende jaren werk van maken. Het nieuwe mobiliteitsplan heeft extra aandacht voor fietsers en voetgangers, leefbare wijken en het openbaar vervoer.

Om alle mobiliteitsbehoeften en –knelpunten in kaart te brengen, organiseerde het bestuur samen met mobiliteitsbureau Vectris een enquête, verkeers- en parkeeronderzoek en verschillende inspraakmomenten. Op basis hiervan kwam het nieuwe mobiliteitsplan tot stand.

Fietsers en voetgangers centraal

Dankzij leefbare wijken zonder doorgaand verkeer en fietsassen doorheen de gemeente moeten fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen. Via het Hoppinpunt aan het station kan iedereen makkelijk overstappen van de fiets naar de bus of trein en omgekeerd. Ook (elektrische) deelfietsen en wagens krijgen er een plekje.

“In 2023 maakten we al werk van een uitgebreide fietszone en zone 30 in het centrum. We merken dat deze maatregelen zorgen voor meer rust, zonder wagens volledig te weren. Ook in de toekomst willen we verder werk maken van ruimte voor fietsers en voetgangers”, vertelt schepen van mobiliteit Trui Lambrecht.

Aanpak sluipverkeer in Doel-/Nieuwstraat en Gentstraat

Om ervoor te zorgen dat minder sluipverkeer de Nieuw- en de Doelstraat gebruikt om naar de Weststraat te rijden, voorziet het mobiliteitsplan twee maatregelen: het wijzigen van de voorrang op het kruispunt Bruggestraat/Nieuwstraat en het vergroenen van de straten om het verkeer af te remmen.

De Gentstraat, tussen de Kortrijkstraat en de Kanaalstraat, maakt in de toekomst ook deel uit van de zone 30. Omdat veel scholieren gebruik maken van het stuk tussen de Kanaalstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat, komt hier een fietsstraat. Daarnaast krijgt de straat meer groen en wordt doorgaand zwaar verkeer geweerd dankzij een tonnagebeperking. In de West- en de Gentstraat komt op korte termijn geen éénrichtingsverkeer. “Als blijkt dat al deze maatregelen ervoor zorgen dat het sluipverkeer in de Doel-/Nieuwstraat en de Gentstraat een andere route nemen, dan is éénrichtingsverkeer in deze straten niet nodig”, aldus Trui.

Herinrichting Izegemstraat

Op korte termijn is sowieso geen vernieuwing van de Izegemstraat voorzien. “Wanneer een herinrichting zich voordoet, willen we de Izegemstraat veiliger en toegankelijker maken voor de zwakke weggebruikers. Een bijkomend parkeeronderzoek zal dan aangewezen zijn om het parkeergedrag in de straat goed in beeld te brengen”, verduidelijkt Trui.

Wat brengt de toekomst?

Het mobiliteitsplan is een richtlijn voor toekomstig beleid. Het bevat geen beslissingen maar een visie. De komende jaren staan verschillende grote projecten op de planning. “Bij alle infrastructuurwerken gebruiken we het mobiliteitsplan als uitgangspunt. Daarnaast blijven we bewoners betrekken bij de plannen zodat alle aanpassingen gebeuren volgens de behoeften van de buurt”, besluit Trui. De eerste concrete realisaties van het mobiliteitsplan zullen te zien zijn bij de herinrichting van de stationsbuurt en het vernieuwen van de fietsverbinding langs de noordoever van het kanaal.

Tijdens de gemeenteraad – waar het nieuwe mobiliteitsplan werd voorgesteld – vroeg Kurt Soenens (Vooruit) zich af wat er zal gebeuren met de Izegemstraat, wanneer daar ooit minder parkeerplaatsen zullen zijn. Nu kan men nog aan beide zijden van de straat parkeren. Hij kreeg te horen dat men de toegankelijkheid van fietsers, enz. in deze straat wel degelijk beter wil maken. Jan Defreyne (CD&V) stond nog even stil bij de éénrichting in een deeltje van de Gentstraat. Bewoners van o.a. de Vlaswijk zullen dan een omweg moeten maken. Niet iedereen kan met zijn fiets rijden. “Ik vind toch dat een aantal punten die werden besproken niet realiseerbaar zijn in het ideaal beeld”, stipte hij aan. Schepen Trui Lambrecht benadrukte dat deze herinrichting voor de toekomst is.