Mireille Degroote legt eed af in gemeenteraad

De eerste gemeenteraad in Heuvelland na de zomervakantie begon met de eedaflegging van het nieuwe raadslid Mireille Degroote (65, Gemeentebelangen). Mireille vervangt Jolien Declerck, eveneens Gemeentebelangen, die omwille van een verhuis naar Wervik haar zetel afstaat.

Mireille zetelde tot voor kort in de OCMW-raad en woont aan de Ieperhoek in Wijtschate. Ze is naast actief lid van de seniorenraad ook voorzitster van S-Plus Heuvelland-Mesen.

“Vergaderingen leiden en bijwonen, daar heb ik wel de nodige ervaring in. Maar in een gemeenteraad zetelen is toch nog iets anders”, klinkt het. Voor S-Plus, de Vlaamse sociaal-culturele seniorenorganisatie die gelinkt is aan de socialistische partij, organiseerde Mireille recent nog een swipecafé waar senioren de nodige digitale vaardigheden konden aanleren.