Miet Vandenbulcke (CD&V) is nieuwe eerste schepen: “Proberen zo veel mogelijk te doen voor de burger”

Miet Vandenbulcke (49) haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen het op een na hoogste aantal stemmen op de CD&V-lijst en werd meteen eerste schepen. Het grootste aandachtspunt tijdens deze legislatuur moet volgens Miet de burger worden. Die moet volgens haar centraal gezet worden.

De kersverse eerste schepen nam pas voor de tweede keer aan de verkiezingen deel. “In 2018 hebben ze vanuit CD&V redelijk moeten zagen om me op hun lijst te krijgen”, vertelt Miet Vandenbulcke. “Ik had me immers voorgenomen om nooit in de politiek te stappen. Na lang aandringen heb ik uiteindelijk ‘ja’ gezegd. Ik maakte meteen duidelijk dat ik niet op foto’s en in boekjes of affiches wilde. Zo was ik de enige kandidaat die niet op affiches prijkte. Persoonlijke kaartjes met mijn foto waren er wel. Daar heb ik wel campagne mee gevoerd.”

Oppositie

Miet haalde in 2018 633 voorkeurstemmen, goed voor het vierde hoogste aantal stemmen op de CD&V-lijst en was meteen verkozen voor de gemeenteraad. CD&V raakte wel op de oppositiebanken verzeild en Miet moest als nieuweling in de politiek ook een leerproces ondergaan. “In de oppositie krijg je zaken voorgeschoteld die eigenlijk al beslist zijn”, stelt ze.

“Zo herinner ik me dat er over een verkeersreglement – een voorrang aan rechts – gestemd moest worden dat al een paar dagen voor de gemeenteraad in voege was getreden. De meerderheid gaf toen als uitleg dat het punt op de agenda van de raad was gezet omdat de oppositie ook op de hoogte zou zijn. Je weet ook niet hoe alles in elkaar zit. Je weet de finesse van bepaalde zaken niet en weet ook niet hoe alles tot stand komt. Je leert wel dingen bij, maar minder dan nu in de meerderheid waar je veel meer gedocumenteerd bent.”

Miet kreeg bij haar tweede stembusslag 882 stemmen achter haar naam. Dit keer voerde ze wel voluit campagne. “Tijdens de campagne kreeg ik veel positieve reacties, maar uiteraard moeten die mensen dan wel nog voor je stemmen, wat niet zeker is”, legt ze uit.

In het spoor van mama

Miet kreeg als eerste schepen de bevoegdheden leven (burgerzaken), jeugd, cultuur, bibliotheek, toerisme, evenementen, ondernemen en internationale betrekkingen, op een na precies dezelfde bevoegdheden als Christelle Vandenbulcke-Dejonckheere, haar mama die eveneens voor CD&V jarenlang schepen was in Staden. “Die keuze voor de bevoegdheden die mijn mama vroeger had was niet bewust”, aldus Miet.

“Ik wilde zaken die me zouden liggen. Bij de verdeling van de bevoegdheden heb ik me op de achtergrond gehouden. Geen van de bevoegdheden die ik in gedachten had werd door de andere leden uit het college van burgemeester en schepenen gekozen. Omdat ik boekhouder ben, wilden ze me financiën toeschuiven, maar daar heb ik voor bedankt. Van algemeen directeur Tine Dochy had ik immers al gehoord dat de boekhouding van een gemeente helemaal anders is dan die van een privébedrijf. Het is deze legislatuur vooral belangrijk dat we de burger centraal zetten en proberen zo veel mogelijk voor de burger te doen.”

Miet is overigens niet van plan om voltijds schepen te worden. “Het is de bedoeling dat ik mijn job als boekhouder blijf combineren met mijn schepenambt”, weet Miet. “Ik krijg binnenkort hulp in het kantoor waar ik aan de slag ben en wil mijn job zeker niet opgeven. Een garantie dat ik over zes jaar opnieuw schepen word is er immers niet.”

Geëngageerd

Naast Miet werd ook dochter Sin Masschelein (18) op de CD&V-lijst verkozen als gemeenteraadslid. Omdat moeder en dochter niet samen in de raad mogen zetelen verhuisde Sin naar het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

“Dochter Sin is de vijfde generatie met een politiek mandaat in de familie”

“Ik heb Sin zelf gevraagd of ze kandidaat wilde zijn”, stelt Miet. “Ze wilde het wel eens proberen en haalde met 586 voorkeurstemmen meteen een heel goed resultaat.” Daardoor is Sin al meteen de vijfde generatie met een politiek mandaat in de familie. “Mijn overgrootvader was gemeenteraadslid en mijn opa was net als mijn mama schepen”, weet Miet. “Ik vermoed dat de politiek een beroep op ons doet omdat we geëngageerd zijn in de gemeente en in verenigingen. Iemand die bij wijze van spreken niet buitenkomt gaan ze niet vragen.”