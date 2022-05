Mia Billiau uit Oostvleteren is Laureaat van de Arbeid

Na afloop van de gemeenteraad woensdagavond, reikte burgemeester Stephan Mourisse (LVP) het Brevet ‘Laureaat van de Arbeid – Label Expert’ uit aan Mia Billiau (53).

Mia baat samen met haar echtgenoot Wim Vannobel (58) een (banket)bakkerij uit in Oostvleterendorp. “Ik kreeg het brevet en gouden ereteken in naam van de koning, in de sector Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsbereiding en Chocoladeverwerking. De brief dateerde al van februari 2021. Acht jaar geleden behaalde mijn echtgenoot Wim hetzelfde ereteken. Voor het tweede jaar op rij werden we uitgeroepen tot ‘Beste Bakker van Vleteren’”, vertelt Mia.

De burgemeester loofde Mia Billiau tijdens de receptie ook voor haar inzet voor de gemeente en op privaat gebied.

Banken op begraafplaats

Raadslid Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) vroeg waarom op de parkbegraafplaats in Oostvleteren geen banken staan. Schepen Bram Coppein (LVP) antwoordde dat er wel vier staan in de middengang, maar inderdaad niet tussen het groen. “Door de enorme kosten voor archeologie hebben we destijds onze plannen wat moeten afremmen. Maar we zullen de architect eens vragen of er mogelijkheid is om bijkomende banken te plaatsen”, aldus de burgemeester.

Kristof Dejonckheere stelde ook nog dat door de droogte al heel wat onlangs aangeplante boompjes waren afgestorven. De burgemeester vond het nog meevallen, en zei dat de gemeentearbeiders nochtans water hadden gegeven. “Maar aan die aanhoudende droogte kunnen wij verder niet veel doen.”

Kerkfabrieken

De rekeningen van de drie kerkfabrieken werden voorgelegd. De gemeentelijke exploitatietoelagen bedragen 11.930 euro voor Amatus Oostvleteren, 20.726 euro voor Martinus Westvleteren en 6.367 euro voor Rictrudis Woesten. “Dat ligt in dezelfde lijn als voorgaande jaren”, zei de burgemeester.

Onlangs werd de verkoop van het voormalige gemeentehuis in de Kasteelstraat goedgekeurd voor 301.150 euro. De identiteit van de koper werd nu gewijzigd van De Grande Invest naar Bouwbedrijf De Grande uit Wingene. “Het betreft dezelfde personen, dus in feite wijzigt er niets. Wat die mensen met de site van plan zijn, is nog niet geweten”, vertelde de burgemeester.

Opendeur succes

Volgens burgemeester Stephan Mourisse kwamen zaterdag zowat 500 mensen opdagen voor de officiële opening van De Sceure, waar nu alle gemeentediensten een onderdak vonden. “Alles is perfect verlopen, en dat is te danken aan de inzet van ons toegewijd personeel”, besloot de burgemeester. (AH)