Meerkost van 60.000 euro omdat beheerder website stopt: “We moeten nieuwe website bouwen”

De laatste gemeenteraad van de legislatuur in Houthulst had nog een meerjarenplanaanpassing in petto. Daaruit blijkt dat de gemeente 60.000 euro moet ophoesten voor een nieuwe website omdat de firma die de website beheert stopt met de dienstverlening. “Waarom werk je dan niet met een open platform”, vroeg oppositielid Kristof Vande Moortel.

Schepen Joris Hindryckx (CD&V) gaf tekst en uitleg bij de belangrijkste aanpassingen in het meerjarenplan. “We hebben een aanpassingen van 100.000 euro naar 150.000 euro voor de fietsstallingen voor het administratief centrum en voor het sanitair blok van het oud-gemeentehuis in Merkem. Dat is één budget. Verder is er een wijziging van 25.000 euro naar 41.000 euro voor de installatie van een waterpomp voor ‘t Verdiep, de cafetaria van de vrijetijdscampus. Aan het OCMW-gebouw in Sint-Kristoffel zijn er aanpassingen gebeurd aan de verwarmingsinstallatie en daar is er 50.000 euro voor voorzien.”

Rijkswachtgebouw

“Er is ook een bedrag voorzien voor de website omdat de huidige leverancier ermee stopt, en dus ook de diensten stopt aan onze gemeente waardoor er een nieuwe website moet komen”, vervolgde Hindryckx. “Er is ook een kleine aanpassing voor de kinderopvang, die verhuist van vrijetijdscampus naar de scholen in Houthulst en Sint-Kristoffel, van 25.000 euro naar 50.000 euro. Dan zijn er ook nog energiebesparende aanpassingen aan de jeugdinfrastructuur in 2025, goed voor 77.000 euro. Ten slotte hebben we ook een meerkost aan het rijkswachtgebouw in Klerken, dat noodwoning wordt. Daar is er een aanpassing van 12.000 euro naar 72.000 euro. Anderzijds is er wel 36.000 euro subsidie daarvoor.”

60.000 euro

Kristof Vande Moortel (N-VA) fronste toch even de wenkbrauwen: “Begrijp ik het goed dat het feit dat de beheerder van de website verandert, een meerkost van 60.000 euro met zich meebrengt? Waarom wordt er dan niet geopteerd voor een universeel platform waar verschillende beheerders mee overweg kunnen”, vroeg Vande Moortel.

Firma overgekocht

“De vorige website viel onder een open CMS-systeem”, antwoordde burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V). “Omdat dat contract ten einde was zijn we overgestapt naar diegene die het nu aanbood, en die heel veel gemeenten bediende met een platform waarbij ze de garantie gaven dat het zou blijven draaien. Die firma is nu overgekocht en ze bouwen die dienstverlening af. Dat maakt dat we een nieuwe website moeten bouwen vanaf nul. Maar we moeten die discussie nog voeren, maar het is duidelijk dat we met een open CMS-systeem een stuk verdergaan.” (TOGH)