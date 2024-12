Lokaal bestuur wuift raadsleden uit

Op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur nam het lokaal bestuur afscheid van enkele raadsleden.

Zowel Monique Bertier als Frank De Poortere zijn gemeenteraadslid sinds januari 2007. Monique werd bovendien op 2 januari 2013 voorzitter van het OCMW, als schepen toegevoegd aan het college. Zes jaar later werd ze voorzitter van de gemeenteraad. Ook Frank zetelde 18 jaar als gemeenteraadslid. “Het is duidelijk dat jullie een bron van ervaring en stabiliteit waren”, aldus burgemeester Lode Morlion. “Doorheen de jaren hebben jullie onze gemeente zien groeien en transformeren. Monique vanuit de meerderheid, waarvan 12 jaar via het dagelijks beleid, en Frank de laatste 12 jaar vanuit de oppositie. Jullie inzichten hebben er zonder twijfel voor gezorgd dat we steeds de juiste beslissingen konden nemen in het belang van onze inwoners. Monique zorgde voor verbinding in het OCMW als in deze raad. Frank zorgde bij momenten voor het zout op onze raden, zodat ze smaakvoller werden. Frank was ook de man van de cijfers waarbij ‘meten is weten’ zijn adagium was, maar altijd met het nodige respect.”

Kritische blik

Ook Anne Vandeputte en Geert Beeckaert verlaten na 12 jaar het politieke toneel. Ze traden toe tot de gemeenteraad begin 2013. Vanuit de oppositie hebben ze met hun kritische blik en constructieve houding mee vorm gegeven aan de koers die het bestuur voer. Ook Pieter-Paul Voet kan terugblikken op een lange staat van dienst: 7 jaar als gemeenteraadslid, 8 jaar als lid van het OCMW en 6 jaar als lid van het Bijzonder Comité. In december 2023 verving hij Lyn Cailliau als gemeenteraadslid. “We nemen ook afscheid van Ignace Lootvoet, die in januari 2019 lid werd van deze gemeenteraad, en Annelies Naert, die dan lid werd van het Bijzonder Comité en in mei 2023 Marie-Hélène Mabesoone verving als gemeenteraadslid. Jullie enthousiasme en frisse ideeën brachten nieuwe energie”, stelt Lode Morlion. “Na bijna 19 jaar blik ik zelf terug op een periode waarin de functie van burgemeester sterk is geëvolueerd. Om mijn opvolgster Lieve Castryck hierin wegwijs te maken, geef ik haar graag een bijzonder naslagwerkje mee gepubliceerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober: ‘De burgemeester als alleskunner?’ met als ondertitel ‘De veranderende rol van de Vlaamse Burgemeesters’ van Jef De Rop en Ben Derudder. Dit boek biedt waardevolle inzichten in de evolutie van ons ambt. Het is eigenlijk best lastig om precies te bepalen wat we van een burgemeester kunnen of mogen verwachten. Toch hopen mensen tegenwoordig dat een burgemeester al die verschillende rollen minstens een beetje kan vervullen. We zien onze burgemeesters graag als ware duizendpoten. Het allerbelangrijkste is om dicht bij jezelf te blijven.” (MVO)