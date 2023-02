Lo-Reninge verkoopt voormalig schoolgebouw in Noordschote

De gemeenteraad keurde donderdagavond 2 februari de verkoop goed van het voormalige schoolgebouw in de Middelstraat 5 in Noordschote. De potentiële koper moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. De verkoop gebeurt via het online platform Biddit.

Nadat de basisschool de deuren sloot, deed het gebouw onder meer dienst als leslokaal voor de tekenacademie en jeugdheem voor KLJ Reno. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 858 m².

Burgemeester Lode Morlion licht de voorwaarden toe: “Er mogen maximum twee eengezinswoningen op het perceel, meergezinswoningen mogen niet. Handel, diensten, vrije beroepen, restaurant of café kunnen eveneens als complementaire functie bij het wonen. Ook toeristische accommodatie in de zin van ‘bed and breakfast’ is toegelaten op voorwaarde dat dit wordt gecombineerd met een permanente woonfunctie. Het gebruik als louter vakantiewoning mag ook niet. De instelprijs voor de verkoop bedraagt 120.000 euro. De verkoop verloopt via notaris Dauw met een online procedure op het platform Biddit.”

“We hopen uiteraard dat dit een mooie project wordt. Het pand is gelegen in een rustig dorp. Tot voor kort was de KLJ Reno er gevestigd; zij kunnen nu gebruik maken van de jeugdsite Zuidhoeve in Lo. Ook de academie was er tot voor enkele jaren gevestigd. Maar een sinds een aantal jaren zijn zij verhuisd naar de jeugdsite Oude Jongensschool in Reninge waar niet alleen de teken- en muziekacademie hun plaats hebben, maar ook de BKO (Buitenschoolse Kinderopvang), de speelpleinwerking en de bibliotheek. Er werd een begeleidende nota opgemaakt met een aantal voorwaarden (vooral stedenbouwkundige) die geënt zijn op ons Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO) die enkele maanden geleden werd goedgekeurd in de gemeenteraad.”