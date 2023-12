Lo-Reninge handhaaft evenwicht in meerjarenplanning: “Aangepast aan de realiteit”

Op de gemeenteraad werd de aanpassing aan de meerjarenplanning voor het budgetjaar 2024 goedgekeurd. “De meerjarenplanning moet financieel in evenwicht zijn en dat is in onze stad het geval”, verzekert burgemeester Lode Morlion.

“De meerjarenplanning wordt elk jaar aangepast aan de nieuwe realiteit waarin we leven”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Covid-19, de klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de inflatie,… Dit alles heeft invloed. Elke crisis creëert nieuwe opportuniteiten waarvoor we de nodige acties en budgetten voorzien. In Lo-Reninge gaan we al deze uitdagingen niet uit de weg en willen we ook in 2024 de burger maximaal ten dienste staan. Duurzaamheid, klimaatverandering, digitalisering, rationeel omgaan met energie, opleiden en bijscholen van medewerkers,… Deze klemtonen vind je terug in onze meerjarenplanning. Die moet financieel in evenwicht zijn en dat is in onze stad het geval. Het budgettaire resultaat is in geen enkel jaar negatief en ook de autofinancieringsmarge dat is de controle op het structurele evenwicht op langere termijn moet op het einde van de planningsperiode minstens gelijk zijn aan nul. Ook aan die voorwaarde is voldaan.”

Investeringen

Voor 2024 bedragen de geplande investeringen in totaal 3.400.281 euro. Daarvan wordt een heel deel gesubsidieerd, ongeveer 43 procent, wat de netto-investeringen brengt op 1.934.861 euro.

Burgemeester Morlion lijst de belangrijkste investeringen voor 2024 op: “Zo’n 575.000 euro gaat naar het onderhoud van onze landbouwwegen. De restauratie van de kerk in Lo neemt ook een flinke hap uit het budget, namelijk 614.000 euro, net iets minder dan de restauratie van het administratieve centrum (650.000 euro). We investeren ook 236.000 euro in onze Markeymolen, en uiteraard is er een budget voorzien voor toerisme, waaronder Landscapes. OC Concorde en OC Noordschote krijgen een opfrissingsbeurt en worden geschilderd. Duurzaamheid, mobiliteit en klimaat staan vanzelfsprekend ook op de planning, met onder andere een Hoppinpunt en een Hemelwaterplan. Voor 2025-2026 staan nog op de planning: de fietsersbrug over de IJzer en de vernieuwing van het fietspad Reninge-Dorp tot aan de brug en het fietspad Reninge-Noordschote-Driegrachten.”