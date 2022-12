Lo-Renige wil sluipverkeer en zwaar vervoer uit dorpskern weren

Op verschillende plaatsen zal Lo-Reninge vanaf 1 januari nieuwe zones 30 invoeren binnen de bebouwde kom. Om deze nieuwe maatregelen te handhaven, zullen er ook trajectcontroles komen. Deze snelheidsbeperking zal een positief effect hebben op de leefbaarheid in de dorpskernen én op de veiligheid.

“De werken op de N8 zijn voor heel wat automobilisten en zwaar verkeer een reden om door Lo-Reninge te rijden”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Maar onze landelijke dorpskernen zijn daar niet op voorzien. Door het invoeren van extra zones 30 en de trajectcontroles willen we dit een halt toeroepen en ook het sluipverkeer ontmoedigen.”

Tal van voordelen

Wout Cornette, schepen van Mobiliteit voegt eraan toe: “De nieuwe verkeersmaatregelen zullen ook de veiligheid van onze schoolgaande jeugd ten goede komen. Trager rijden heeft nog meer voordelen: het zorgt voor minder lawaaihinder en minder CO2-uitstoot. Deze maatregelen dragen ertoe bij om van Lo-Reninge een fietsvriendelijke en leefbare stad te maken. Hierbij zetten we vooral in op sensibilisering. Dat zullen de mensen merken aan de baanaffiches en op alle (sociale) mediakanalen van de stad.”

Affiches ophangen

“Alle inwoners van Lo-Reninge krijgen binnenkort een infobrief, een affiche en een stickervel in hun bus. We vragen hen om deze affiches uit te hangen en wanneer ze merken dat iemand te snel rijdt, drie vingers in de lucht te steken om aan te geven dat bestuurders zich in een zone bevinden waar 30 km/uur dus de maximumsnelheid is. Met deze campagne lopen we voorop als gemeente, maar het is zeker een trend die alsmaar vaker zal opduiken om dorpen en stadscentra leefbaar te houden.”

“Er is al een zone 30 in de dorpskernen van Reninge, Pollinkhove en Noordschote, maar vanaf 1 januari zal de zone 30 zich uitstrekken over de volledige bebouwde kom in Lo: de Zuidstraat, A. Dondeynestraat, Ooststraat, Breydelstraat, Weststraat, Hogebrugstraat, Oude-Eiermarkt, Rozestraat, W. Van Loolaan, Noordstraat, Rietgracht, Wandelaersdreef, A. Van Heelaan en Schaerdeke. Op de Markt en in de Gravestraat was de zone 30 al van kracht. In de Ooststraat en de Zuidstraat worden er trajectcontroles ingevoerd, evenals in de Ieperstraat en de Dorpplaats in Reninge en in de Middelstraat in Noordschote.”