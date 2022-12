Lieve D’Haene wordt nieuwe schepen van Heuvelland

Lieve D’Haene is vanaf 2023 de nieuwe schepen van Heuvelland en vervangt Jean-Pierre Geelhand De Merxem. In haar takenpakket zit ondermeer feestelijkheden. Ze mag op 8 januari al aan de slag voor de nieuwjaarsreceptie. “Mensen samenbrengen is de ultieme kans om elkaar te leren kennen.”

Lieve is 51 jaar en woont in de Seulestraat 98A in 8950 Nieuwkerke. Samen met haar Patrick Veraverbeke en dochters Justine en Elise. “Van opleiding ben ik regentes en ik geef les in de Vrije School Haverlo in Assebroek aan jongeren tussen 13 en 18 jaar met leer- en gedragsmoeilijkheden. Ik ben afkomstig van Hooglede maar ondertussen woon ik al 22 jaar in Nieuwkerke.”

Lieve werd gevraagd voor de verkiezingen van 2006. “Omdat ik ervan overtuigd was dat politiek niks voor mij was, liet ik deze kans aan mij voorbij gaan. Zo ook voor de verkiezingen van 2012. Maar ondertussen waren mijn ouders overleden en werden de kinderen groter, ik kreeg meer vrije tijd en na enkele huisbezoeken van Jean-Pierre en Wieland zette ik toch de stap richting verkiezingen, voor de lijst van Gemeentebelangen.”

“Ik was compleet verrast dat de verkiezingen een succes werden en er werd al in 2018 afgesproken dat ik schepen zou worden voor de laatste 2 jaren van deze legislatuur. Er zou opnieuw een schepen in Nieuwkerke zijn. Ik ben bijzonder trots dat ik Jean-Pierre mag opvolgen. Hij heeft mij dan ook zeer goed voorbereid op mij taak. Ik ben er klaar voor, heb mijn job teruggeschroefd tot halftijds en kijk er naar uit om mijn mandaten op te nemen

Lieve heeft een droom om een kindergemeenteraad op te richten. “Omdat de gemeentelijke verkiezingen straks niet meer verplichtend zijn, denk ik dat het belangrijk is om de schoolgaande kinderen in Heuvelland te kunnen ‘politiek prikkelen’ want een degelijk bestuur is uitermate belangrijk.”

Als boerendochter stroomt er verder ook landbouwersbloed door haar aderen. “Voor de bevoegdheid landbouw kan ik rekenen op de mensen van de landbouworganisaties in Heuvelland, wat ik enorm apprecieer. Vorig jaar heb ik de startersopleiding landbouw gevolgd ter voorbereiding. Steun vanuit de gemeente is belangrijk, wij hebben hen namelijk onze boeren broodnodig. Eén derde van de Heuvellandse economie wordt vertegenwoordigd door de landbouw.”

Als schepen van burgerzaken kijkt Lieve uit naar het vieren van de huwelijken. “Maar burgerzaken gaat ook over het overlijden van onze Heuvellanders, hier probeer ik als vertegenwoordiger van de gemeente zo veel mogelijk op de uitvaarten aanwezig te zijn. Ik vind dit belangrijk om de mensen dit kleine beetje steun te kunnen geven op de moeilijkste momenten in hun leven.”

Lieve heeft ondertussen 30 jaar dienst in het onderwijs. dit is mijn paradepaardje, als leerkracht met een 30-jarige loopbaan in het bijzonder onderwijs, zal mijn ervaring ongetwijfeld een meerwaarde zijn. Wie de onderwijs-microbe te pakken krijgt, geraakt er nooit meer van af, zeg ik soms. Ik zal er alles aan doen omdat onze basisschool verder mag functioneren want ze doen daar schitterende dingen met gemotiveerde mensen.”

(MD/foto EF)