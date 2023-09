Lies Goemaere stapt uit de gemeenteraad van Oudenburg: “Ruimte laten voor anderen”

Lies Goemaere (Open Vld) geeft haar ontslag als gemeenteraadslid en stopt meteen ook al haar politiek mandaten. “Dit is een persoonlijke beslissing die ik al een half jaar geleden bij de opstart van de komende verkiezingscampagne aankondigde”, zegt Lies die door de gebeurtenissen in haar stad nu beslist om vroeger uit de gemeenteraad te stappen. “Om ruimte te laten voor jonge mensen.”

“Dat ik nu stop, heeft zeker niets met onvrede te maken. Ik ben en blijf een trouwe soldaat, loyaal aan Anthony, een teamspeler die trots is op wat we met Open Vld bereikt hebben”, verzekert Lies Goemaere (44).

“Jonge harde is nu aan zet”

De geboren Ettelgemse, haar ouders baatten vele jaren een garage uit in de Dorpsstraat, heeft een traject van bijna 18 jaar afgelegd in de politiek. Ze was van 2006 tot 2012 al gemeenteraadslid en van 2012 tot 2018 OCMW-raadslid. In januari 2019 kwam ze weer in de gemeenteraad. “Ik ben altijd heel sereen geweest in de gemeenteraad, ben geen tafelspringer of haantje-de-voorste, maar wel een teamspeler. Dit is mijn derde legislatuur als raadslid en ik ben er best trots op. Maar het is tijd om plaats te maken voor anderen. De jonge garde is nu aan zet. Er moeten juiste beslissingen worden genomen om met een nieuw team de doorstart te maken. Ik hoop van harte dat ook dat team om zal zijn voor Oudenburg.”

“Gezien de ontwikkelingen vind ik het voor mezelf de juiste beslissing om een jaar vroeger dan gepland te stoppen als raadslid en maak dan ook graag ruimte voor jonge mensen. Ook mijn job vraagt veel van mij. Ik zal onze liberale partij altijd een warm hart blijven toedragen”, besluit Lies Goemaere.