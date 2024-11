Lichtervelde brengt hulde aan vorige raadsleden

Na afloop van de gemeenteraad huldigde burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) de raadsleden die definitief uit de politiek verdwijnen en straks niet meer in de nieuw verkozen gemeenteraad zullen zetelen. Ook de niet meer verkozen raadsleden die wel nog politiek actief blijven, werden in een korte hulde betrokken.

Bij CD&V nam Hans Delameilleure na 40 jaar afscheid van de gemeenteraad. “Hans zetelt sinds maart 1984 in de gemeenteraad”, vertelt de burgermoeder. “Hij was schepen van 1995 tot eind 2015 en bleef nadien onafgebroken – onder andere als fractieleider – in de raad zetelen.”

Met Jos Goethals verliest CD&V een tweede ancien. “Jos was in 1994 voor het eerst kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd meteen verkozen”, licht de burgemeester toe. “In 2001 werd hij schepen. Jos bleef dat tot eind 2022 en bleef tot nu zetelen als gemeenteraadslid.” Ook Guido Vanwalleghem was geen kandidaat meer bij de recente verkiezingen. “Guido was in 2012 voor het eerst kandidaat en werd onmiddellijk verkozen”, aldus de burgemeester. “Hij was tot nu onafgebroken gemeenteraadslid.”

Kleine attentie

Ook Veroniek Vanrobays (CD&V), gemeenteraadslid sedert januari 2019, kapt met politiek. Dat is ook het geval voor Delphy Denoo (CD&V). Delphy was sedert 27 juni 2016 gemeenteraadslid en stopt omwille van haar vele avondwerk als thuisverpleegster wat moeilijk combineerbaar was met de politiek. Burgemeester Beeusaert-Pattyn bedankte ook huidig gemeenteraadslid Lies Delameilleure. Lies werd in oktober opnieuw verkozen als gemeenteraadslid, maar verkiest in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst te zetelen.

Gemeenteraadslid Marc Dereere (SOMM) werd op de lijst DURF in oktober niet verkozen, maar maakt als opvolger nog kans om in de gemeenteraad te zetelen. Dat is ook het geval voor collega’s Gaby Vandekerckhove (SOMM/DURF) en Koenraad Coussée (N-VA/DURF). Ook zij werden gehuldigd. Iedereen kreeg ook een kleine attentie overhandigd. (BCH)